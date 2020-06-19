台股盤整量增沿10日線緩步向上 小漲1.5點收11549點

美股周四漲跌互見，台股今 (19) 日開盤震盪，蘋概三王熄火，防疫概念股也成殺盤重心，IC 設計等電子股扮演撐盤要角，終場隨著台積電拉回至平盤，加上富時國際指數調整盤後生效，爆出 542.27 億元大量，指數收在 11549.86 點，上漲 1.53 點或 0.01%，持續沿 10 日線緩步向上，成交金額放大至 2499.4 億元。

觀察權值股表現，台積電昨日強勢填息後，今休息整理，終場收平盤 314.5 元；大立光小漲 0.1%，收在 4055 元；鴻海也在平盤附近遊走，終場收 78.8 元；廣達漲 1.1%；面板雙虎則是開高走低；國泰金及富邦金等金融族群今日則弱勢盤整。

近期類股輪動明顯，今日資金轉向 IC 設計、被動元件、面板等族群，其中，指標股聯發科領頭大漲約 6%，揚智漲停鎖住，聯詠、瑞昱、義隆、凌陽及神盾也上漲 2-4%。

高價股同樣表現活躍，譜瑞 - KY 以 990 元開出後，在法人買盤湧入下，一度衝上 1020 元，正式突破千元大關，台股再現五千金，但終場漲幅收斂，收 992 元；股價第二高的矽力 - KY 也一度大漲逾 5%，最高來到 1880 元，創掛牌以來新高價，但終場漲幅收斂至 2% 左右；信驊也在盤面上表現。