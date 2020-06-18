後疫情時代 法人看好台股挾兩優勢吸引資金挹注

因應新冠肺炎疫情，全球央行祭出貨幣與財政雙政策，撐起風險性資產行情，投信認為，以台股來說，雖然近期陷高檔震盪，但在高殖利率與防疫有成等優勢支撐下，後市仍看好。

台股今 (18) 日持續高檔震盪整理，受國際疫情反覆、新藥解盲成功等利多助攻下，生技族群繼續擔綱領漲角色。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台股具備 4% 以上高殖利率優勢，加上台灣防疫有成，受疫情衝擊較輕微，讓台股比起其他股市仍具吸引力。

郭修伸指出，台股中不乏高科技、5G、AI 與自動化等的產業發展關鍵技術，建議持續逢低布局，或以定期定額方式投資。

安本標準投信投資長彭炫通指出，3 月疫情攀向高峰時期，各國央行大力推動刺激景氣措施，一方面降低疫情控管對實體經濟所造成的衝擊，提供金融市場更多流動性，使資產價格不至於崩跌，降低企業出現大規模倒閉的情形。

另外一方面，此波疫情也讓全球主要國家的財政支出占 GDP 比重來到歷史新高的水位，全球央行將利率降至趨於零的歷史新低，大幅增加量化寬鬆等非傳統型政策，替政府的財政政策提供所需的資金。

彭炫通說，新冠肺炎疫情對經濟景氣的干擾正逐步降低中，歐洲各國也已經擺脫疫情高峰時的陰霾，可望逐漸露出曙光，而曾是重災區的美國更是漸漸開放經濟活動。

安本標準投信指出，預估下半年在全球主要國家陸續展開復工後，經濟成長將會有明顯的反彈。再加上此次的衰退主要為公共衛生問題，而非傳統型金融危機，復甦週期應該會比過往短暫，這點從目前中國、歐洲 PMI 指數已經趨於穩定，以及美國非農就業人口增加等經濟數據回溫即可獲得印證。