〈台股盤後〉電金熄火、防疫股續強 11500點失而復得

在全球新冠肺炎疫情升溫疑慮風險下，台股今 (18) 日上下震盪近 80 點，其中電金族群走弱，防疫概念股則續強，在多空交戰下，終場加權股價指數以小漲 13.74 點或 0.12% 作收，收在 11548.33 點，成交量為 1824.77 億元，11500 點失而復得。

觀察權值股表現，台積電力守平盤之上，鴻海雖一度紅翻黑但終場也收小紅，相對大盤強勢，大立光則相對弱勢，跌幅逾 2%，一度回測 4000 元支撐，高價股方面，矽力 - KY、祥碩、譜瑞 - KY 漲幅都超過 5%，信驊、昇佳電子表現也不俗。

盤面上強勢族群，防疫概念股續強，合世、美德醫 - DR、杏輝、亞諾法、中天、中化、合一皆亮燈漲停，基亞、高端疫苗、恆大、中化生表現也不俗，而迎戰暑假旺季商機，遊戲股鈊象、昱泉強攻漲停，帶動同族群宇峻、辣椒、智冠、大宇資、網龍、橘子表現也不俗。

另一方面，面板雙虎群創、友達，受惠醫療、IT 產品需求旺，稼動率高加上第 3 季報價可望回穩，漲幅也有近 4%。

盤面弱勢族群，運輸類股受疫情升溫疑慮衝擊，長榮航、華航、台灣高鐵跌幅都超過 1%，金融族群台新金、中信金、富邦金、永豐金、國泰金皆在盤下震盪，而從類股觀察，僅化學生技醫療、紡織纖維、食品等在盤上表現，其餘族群表現疲弱。

法人表示，近期國際局勢再掀動盪，包含兩韓關係緊張、中印邊境問題等，美中華為角力戰也尚未落幕，對供應鏈下半年營運仍是不確定性因素，短期資金回流基期較低的傳產、生技族群，但若疫情、國際局勢影響擴大，資金恐再掀撤離潮。