

◆盤勢分析

1. 由於經濟數據不佳，加上美國投資人憂慮新冠疫情蔓延，週四美股呈現窄福波動，終場四大指數漲跌幅介於 - 0.20%~+0.33%，其中博通、亞馬遜、FB、APPLE 小漲，谷歌、美光、AMD、Intel 拉回。

2. 周四台股平盤附近開出，盤中生技股持續維持人氣，支撐指數在平盤附近震盪整理。終場加權指數小漲 13.74 點，收在 11,548.33 點，漲幅 0.12%。

3.OTC 指數開高走高，收盤上漲 1.52%，收在 158.12 點，連續拉出第三根紅 K 棒，領先加權指數創波段新高。目前上方壓力在 160 點，下方支撐則為月線 151 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股窄幅波動，收小紅十字 K 棒，守穩在短天期 5、10、20 日均線之上。

(2) 量能：收盤成交量增至 1,830.72 億元，呈現價穩量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口縮小、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 31.18 億元；外資 + 22.51 億元、投信 + 7.41 億元、自營 + 1.26 億元。

5.PCB：5G 全球陸續開台，帶動相關供應鏈熱起來，PCB3189 景碩、8046 南電、2313 華通、3037 欣興，周四尾盤收高。

6. 面板：6 月面板報價止跌，雙虎 2409 友達稼動率維持高檔，3481 群創美系外資調高目標價，股價整理多日再度轉強。

7. 遊戲：由於時序即將進入暑假，加上疫情轉趨不明朗，遊戲股王 3293 鈊象 EPS 挑戰 60 元，週四股領漲族群、帶動 5478 智冠、3546 宇峻股價表現佳。

8. 生技：4743 合一連續四天跳空漲停，母公司 4128 中天強掛 5 萬漲停買單。類固醇藥「地塞米松」可降低新冠肺炎重症病患的死亡率，吸引資金買進 1720 生達、1752 南光、1701 中化、4111 濟生股價飆高。

9. 操作建議：全球股市受消息面影響波動劇烈，台股連續兩天在 11500 附近震盪，短線進入多空拉鋸，但中期偏多趨勢尚未改變，個股方面持續維持快速輪動，低階布局投信季底作帳。短線可關注 IC 設計、5G 相關、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

10. 晶電、隆達 合組新控股公司：2448 晶電、3189 隆達 18 日宣布，將換股合資新控股公司，雙方訂 10 月 20 日為轉換基準日，換股比例為晶電以 1 股換新公司 0.5 股；隆達以 1 股換新公司 0.275 股，未來兩家將下市並撤銷公開發行，新控股公司同時於 10 月 20 日上市，持有晶電、隆達 100％股權，未來將強化投資 Mini、Micro LED 顯示器、三五族半導體微電子元件領域。

11. 惠普將撤回所有對廣明訴訟：6188 廣明與惠普在台灣時間 18 日簽訂保密和解協定，將可解決廣明及其子公司與惠普之間所有既存法律訴訟與判決執行，廣明與惠普將向法院撤回現存所有訴訟，包括續行在聯邦第五上訴巡迴法案之案件。評估近年廣明已經將營運重心移往協作機器人領域，預估在脫離訴訟不確定性之後，將回歸基本面。