可信嗎？疫情之下企業獲利指標紛採 「EBITDAC」

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對企業營運造成重大衝擊，信用評等公司惠譽 (Fitch Ratings) 表示，越來越多公司在發布期中財報時，採用所謂的「EBITDAC」財務指標來展示獲利，以排除新冠疫情的影響。

所謂的 EBITDA，指的是未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利 (Earnings Before Interest，Taxes，Depreciation，and Amortization)，是一種衡量公司獲利能力的重要指標。由於新冠疫情導致許多企業的營運大受打擊，因此，這些企業採用了新的財務指標「EBITDAC」，將因疫情所造成的利潤損失「加了回來」。

但惠譽卻認為，若使用 EBITDAC 來評估企業的獲利能力，不僅缺乏可信度、且可能受到公司的利潤操縱。此外，由於新冠疫情的發展不確定性高，且無論是對於整體產業或個別企業所造成的衝擊，皆是史無前例的。因此，要正確評估疫情所造成的損失金額，並不是件容易的事。

此外，由於疫情改變了民眾的生活習慣、消費需求及購買行為，因此，即使在疫情過後，許多產業將可能面臨永久性的改變，而企業在疫情期間損失的獲利，也可能永遠無法復原。

惠譽表示，在對於企業進行信用評級時，比起採用 EBITDAC 來評估公司的獲利表現，惠譽主要考量在整個疫情週期時，企業的營運和財務狀況。惠譽預期，至少到 2021 年以前，整體經濟的表現，將會持續低於 2019 年疫情爆發前的水準。而預估到 2021 年底，企業的流動性才會恢復穩定。

此外，惠譽在進行信用評級時，主要著重在現金流量分析，而不是獲利表現。雖然現金的基礎仍取決於公司的盈利，但扣除了備抵科目、或有事項、以及資產價值減損等非現金科目的影響。穩定的營運現金流量有助於提升企業的債務償還能力，且不須要依賴外部融資，也能支應資本支出的需求。