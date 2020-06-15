5月國銀人民幣存款餘額略增 央行：個人戶仍逐月減少

台灣央行今 (16) 日公布 5 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2463.74 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月回升 3.61 億元，增幅 0.15%，不過，央行指出，主要反映在法人戶增加，個人戶今年以來呈現逐月減少態勢。

5 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月增 9.18 億元至 2144.27 億元，月增幅 0.43%，國際金融業務分行 (OBU) 則略減 5.57 億元至 319.47 億元，月減 1.71%，變動幅度不大。

央行說明，DBU 增加原因包括有保險業收回國外投資、航空及電子業匯回國外收入或貨款，以及國際債券到期約 16.5 億元等；其中，法人戶約增加 18 億元，但個人戶減少約 9 億元，個人戶減少後，主要是轉到其他幣別，或部分資金流向人民幣計價基金。

而 OBU 存款餘額減少，則是因台商匯出資金做股本投資。

另一方面，5 月 DBU 匯款總額較上月增加 62.72 億元至 783 億元，月增 8.71%，而 OBU 匯款總額 958.82 億元，月增 398.38 億元，月增 71.08%，使整體匯款總額達 1741.82 億元，月增 461.1 億元，增幅 36%，央行解釋，此主要是因電子業支付三角貿易貨款量增加所致。

央行也同步公布最新的銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月期為日盛銀 1.5%、3 個月為日盛銀 1.9%，6 個月為上海商銀 2.48%、9 個月為合庫銀 1.45%，而 1 年期是合庫銀的 1.45%，除了 3 個月期和 6 個月期持平外，其他各天期利率均較上月下調。

不過，今日中銀台北公布的最新牌告利率較上月全面上調，1 個月為 1.71%、3 個月期 1.75%、6 個月期 1.8%、9 個月期 1.86%、1 年到期 2.08%，央行說明，上調幅度在 0.42-0.88 個百分點不等，至於上調原因，主要是因 4 月中國人行多次出手挹注市場資金，而隨著疫情趨緩 5 月已減少相關操作，使利率回到 3 月中旬的水準。

目前台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次香港 6543 億元 (4 月底)，高於新加坡 1210 億元 (第一季底) 和南韓 85 億元 (4 月底)。