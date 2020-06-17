高階人士換屋偏愛藝文特區 輕資產風帶動換屋潮

桃園市長鄭文燦上任後，將桃園打造成「宜居」、「宜業」城市；同時全力協助台商回來桃園投資，加上桃園升格為直轄市後，預算由 400 億元增加至 1,100 億元，能投入建設的經費大增八倍之多，包括航空城計畫與桃捷綠線、鐵路地下化等建設都正啟動，形成北北桃生活圈與雙北接軌。

桃園近年剛性需求增加，房市買氣回溫，加上台商回流及桃捷等各項建設利多發酵，不但就業力道強勁，也帶動區內住宅與商用不動產需求大增，吸引許多建商看上賦發展潛力重劃區，積極搶進插旗，以中路特區、經國重劃、小檜溪重劃區及中正藝文特區，為四大房市熱區。

其中三個新興重劃區開發尚未完善，生活機能較不成熟，故桃園藝文特區最受高端人士及新北移居人的喜愛，亦是目前桃園生活機能最為成熟的主力區域，未來又有桃園綠線捷運行經，也是桃園綠覆率最高的區段，由於開發規劃完善，藝文特區土地越來越稀有狀況下，才會造成新興重劃區的崛起，對於高端人士或企業主來說，能選擇在中正藝文特區，何必向外移居。後疫情時代台商加速返台及去年中美貿易戰回來設廠的台商或高階人士偏愛，故成為 4 大熱區中企業主指名度最高的；在價格上的支撐力道強勁。

桃園藝文特區為當地知名豪宅聚落，是不少自營商與菁英人士的指名置產區，人文藝術氣息濃厚，加上綠園道景觀，吸睛度與舒適度可比擬台北信義計畫區，故有「小信義區」之稱。但近期藝文特區悄悄吹起「輕資產風換屋潮」。「麗晶花園廣場」符合自住趨勢，規劃市場新主流的 56 坪 3 房、68 坪 3+1 房，開闊尺度實用坪數，不僅最適合自住，輕置產概念更貼近買給家族二代的輕奢概念，加上原本藝文特區的優異地段，區域罕見的坪數規劃更添未來增值潛力。

理財專家郭莉芳表示：「央行不斷灑錢，實施 QE，造成股市不跌反漲，這是一種經濟的訊號指標，建議民眾在投資工具的選擇上，應考慮相對保值的產品，如安全性高的債券及房地產就是值得選擇的標的。」，她指出這波的換屋潮現象，多以小家庭的新富菁英、台商回流企業主、甚至頂客族為主。

資料來源：理財專家郭莉芳

桃園指標案「麗晶花園廣場」日前公開，海悅國際現場專案彭俊衡表示，「麗晶花園廣場外觀設計是以三棟圓形建築，由知名國際建築師郭旭原操刀，整體規劃打破桃園一貫的歐式建築，未開案時就受到週邊住戶、及菁英、自營商等高端客群詢問。