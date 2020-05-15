裕隆Q1中止連三虧 每股純益0.13元

裕隆 (2201-TW) 今 (15) 日公告第 1 季財報，在去年第 4 季一口氣打消營運包袱後，單季雙率均轉正，稅後純益 1.97 億元，較上季轉盈，年減 22.1%，每股純益 0.13 元，營運中止連 3 虧。

裕隆第 1 季營收 175.72 億元，季減 23.5%，年減 13%，毛利率 28.86%，較上季轉正，年增 4.12 個百分點，營益率 3.51%，較上季轉正，年增 0.84 個百分點；稅後純益 1.97 億元，較上季轉盈，年減 22.1%，每股純益 0.13 元。

裕隆去年第 2、3 季均虧損，前 3 季共虧損 25.08 億元，第 4 季則提列納智捷、華創等重大減損，導致單季大虧 244.65 億元。不過，在去年提列資產減損後，已逐步擺脫營運包袱，帶動今年第 1 季單季轉盈。

裕隆今年第 1 季各國因疫情影響，陸續停工、封城，進口零組件供應受阻，影響新車生產供應，Nissan 及 Luxgen 品牌銷售不如預期，且認列轉投資公司裕日車、裕融、及中華車等獲利均減少，納智捷價值鏈公司也虧損。

裕隆表示，去年已積極進行價值鏈策略轉型，從過去的「單一客戶、重資產」轉變為 「全面開放、多元客戶」的新方向，並積極爭取海內外客戶訂單，除先前已宣布為 Advia、Muses 代工生產外，也持續評估與爭取新客戶。

此外，針對未來將與鴻海共組的新合資公司，裕隆表示，目前正在籌備階段，成立初期產品將委託裕隆汽車代工生產，新合資公司將借重鴻海 ICT 深耕全球客戶累積的產業資源，與裕隆多年汽車價值鏈經營經驗，提供全球客戶整體解決方案及生態系服務。