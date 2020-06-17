對抗外國補貼 歐盟再提新草案限制外企收購行為

隨著市場對不公平競爭的擔憂日益加劇，歐盟計畫針對外國企業在歐洲的收購行為進行限制，以防止外國公司利用國家補助破壞市場的競爭環境。

由於擔心外國企業可能利用政府補助來增加市佔率，或使歐洲競爭對手無法進入戰略市場或是取得關鍵基礎設施，歐盟執委會 (European Commission) 週三 (17 日) 提出新草案，希望能限制受自家補助的外國公司收購歐盟企業的行為。

該項提案由德、法兩國政府推動改革後提出，預計討論期將持續至 9 月。今年 2 月，德、法兩國政府致信歐盟時提到，如今越來越多歐洲公司面臨大量國家補助企業競爭，兩國政府一致認為歐盟應修訂企業併購相關規則。

對此，歐盟執委會副主席 Margrethe Vestager 今日也表示：「我們需要一項正確的工具，以確保外國補助不會扭曲我們的市場。」她表示，該項工具適用於所有國家，沒有特定目標。

不過，歐盟週一 (15 日) 才針對中國的出口補貼措施進行反制，向埃及玻璃纖維織物供應商徵收反補貼關稅，為歐盟首度向海外中資企業進行調查，雖然歐盟強調新草案並未針對任何國家，外界仍推測此舉為抑制中國企業向全球市場拓展的另一反制措施。

根據新草案，當非歐盟地區尋求購入歐盟企業股份時，必須先獲得歐盟執委會批准，委員會將根據國家補助規則來決定是否批准該項計劃，不過，若企業之補助源自非本國政府，則不適用於該草案。

若違反規定，收購交易將遭到否決，且企業恐面臨罰款，或是必須強制出售資產來彌補其所獲取的任何不公平利益。該項草案將在 9 月 23 日公開徵詢意見，若無異議則由歐盟委員會決定立法。