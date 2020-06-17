台股翻紅站穩11500點關卡 三大法人買超20.8億元

台股今 (17) 日早盤走勢震盪，不過，受台指期結算激勵，權王台積電拉升至平盤，權值股也普遍翻紅，加上生技族群持續獲買盤青睞，終場指數翻紅小漲 22 點，守住 11500 點關卡及 10 日線，三大法人合計買超 20.83 億元。

加權指數今日以 11525 點開出，衝上 11550 點後隨即回落，在盤面下整理，不過，今日是台指期結算，多方意圖仍強，終場指數上漲 22.95 點或 0.2%，收在 11534.59 點，成交金額 1740.83 億元。

觀察三大法人買賣超情形，外資今日買超 38.18 億元，為連二買；投信也買超 7.83 億元；自營商則轉為賣超 25.03 億元，三大法人合計買超 20.83 億元。

蘋概三王今日走勢疲軟，但台積電力守在平盤價位 315 元，台積電明 (18) 日除息秀將牽動台股表現；大立光及鴻海也微幅下跌，分別收在 4160 元、78.2 元。

其他權值股普遍由黑翻紅，其中，台塑化今日除息漲逾 1%，緩步邁向填息路；台塑、台達電、日月光投控、廣達、中華電、國泰金及富邦金皆呈現上漲；聯發科則以平盤作收。

生技族群持續獲得買盤青睞，中天集團旗下合一生技新藥解盲過關題材持續發酵，2 檔個股再度跳空漲停鎖住，同時也帶動生技股熱潮，合世、永日、基亞、健亞、展旺、亞諾法、ABC - KY 等多檔個股皆攻上漲停。

此外，傳產也扮演撐盤要角，其中紡織族群最為強勢，包括大東、宏洲、宏遠、嘉裕、東和、利華、弘裕、三洋紡、南紡同步亮燈漲停；輪胎廠正新昨日經營權變天，陳榮華回鍋接任董座，今日股價帶量上攻 4.5%，創 3 個月新高；對手建大下半年營運樂觀，股價勁揚近 4%。

法人指出，雖然市場擔心二次疫情，導致近期國際盤波動大，但台股資金行情仍在，外資籌碼也尚未完全回流，加上下檔月線支撐強，整個多頭趨勢並未被破壞，投資人可留意下半年業績動能可望逐步走強的族群，如 IC 設計、記憶體、伺服器及 ABF 載板等，利用震盪汰弱換強。