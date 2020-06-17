外資期現貨同作多 大買反向ETF避險 連6賣聯電

台股今 (17) 日走勢震盪，終場上漲 22.95 點，收在 11534.59 點。外資期貨中止連 2 日減碼多單，今日小增 504 口，現貨則連二買，持續佈局反向 ETF 元大台灣 50 反 1 及富邦 VIX，近 8 日共買進元大台灣 50 反 1 超過 24.3 萬張，避險氛圍濃，不過再連 6 賣聯電，共賣超 8.3 萬張。

三大法人今日僅自營商站賣方，合計三大法人買超 20.83 億元。期貨方面，外資加碼多單 504 口，未平倉口數增至 31514 口；投信回補空單 264 口，空單未平倉口數降至 36045 口；自營商減碼多單 1988 口，多單未平倉口數降至 7594 口。

從外資買超標的來看，避險氛圍濃厚，持續佈局反向 ETF，買超第一元大台灣 50 反 1，已連 8 買，繼昨日大買 4.6 萬張後，今日再度敲進 2.6 張，近 8 個交易日買超張數已超過 24.3 萬張；第二名為華新，外資中止連 6 賣轉買，大買 16812 張；第三為富邦 VIX，大買 16108 張。

觀察外資買超標的，除反向 ETF 外，主要集中在電子股與金融股，華通、金寶、緯創、台積電等電子股，及金融股國泰金、元大金，均獲外資敲進超過 5000 張；電子股包括國巨、中環、台達電、旺宏、彩晶、仁寶、日月光投控、聯強，金融股富邦金、華南金，及元大台灣 50、國泰美國道瓊正 2 等正向 ETF，也獲外資敲進超過 2000 張。

外資賣超方面，賣超第一名為聯電，大賣 3.1 萬張，已為連 6 賣，近 6 個交易日共遭提款 8.3 萬張；第二、三名為金像電、玉山金，均遭賣超逾 9500 張；第四、五名分別為元大滬深 300 正 2、榮成，外資大賣超過 8000 張；華邦電也遭外資提款 7240 張，南亞科、開發金同遭調節逾 3000 張。

法人指出，台股資金近期在電子股漲多時，就會轉向傳產族群，對台股續攻造成壓力，加上下週適逢端午連假，觀望氣氛濃厚，不過，目前台股多頭格局仍未變，預期連假結束後，指數可望有再表現的機會。