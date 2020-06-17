〈台股盤中〉二度疫情隱憂 電金熄火 生技、傳產拉抬力守11500點

受美股上漲激勵，台股今 (17) 日早盤紡織、生技、塑橡膠等族群合力拉抬，推升指數開高，盤中衝上 11550.32 點，但隨後賣壓出籠下，指數拉回在 11500 關卡附近橫盤震盪，預估成交量約 1800 億元。

不受兩韓情勢緊繃影響，美股 16 日在政府積極推出財政政策激勵下，帶動四大指數同步翻揚，台股早盤延續昨日多頭氣勢，由造紙、塑橡膠等傳產類股領銜，指數開盤就跳空上漲，高點衝至 11550.32 點，但不敵獲利了結賣壓，拖累指數拉回一度跌落 11500 關卡。

受中國北京疫情擴散影響，生技股持續成為資金競逐焦點，製藥廠合一挾糖尿病用藥解盲過關，連續第二天開盤旋即漲停關門，盤中股價鎖在 208 元，1.7 萬張買持續高掛。

同為新藥研發族群的包括寶齡富錦、台微體、太景 - KY ，也在買盤簇擁下同樣攻上漲停，基亞、健亞也有 9% 以上漲幅，懷特、杏國、醣聯同樣是資金追捧重點，推升盤中股價強漲逾 6%。

紡織族群也是今天資金敲進標的，包括大東、宏洲、宏遠、嘉裕、東和、利華、弘裕、三洋紡、南紡盤中同步亮起漲停紅燈，9 檔個股呈現買單高掛。另外，塑橡膠族群中南帝、申豐、建大、正新盤中股價也有 3% 以上漲幅。

昨天扮演撐盤要角的電金族群，今天則淪為資金提款對象，導致股價同步臉綠，權值三王台積電、大立光與鴻海盤中股價陷入平盤之下震盪；金融股的中信金、玉山金、兆豐金股價也陷入拉回整理。

法人分析，美股在官方積極救市下激勵指數翻揚，但隨著北京疫情爆發也讓市場陷入疫情捲土重來的不確定恐慌中，台股在攻上 11500 關卡後又有獲利了結賣壓蠢動，指數短線將持續震盪整理，部分本益比高個股不宜貿然介入追高。