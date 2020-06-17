健鼎通過每股股息7.25元 稱霸PCB廠

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 今 (17) 日股東會通過去年每股擬配 7.25 元現金股利，稱霸蘋果台廠 PCB 供應鏈。以今日健鼎盤中均價 123 元計，現金殖利率約 5.89%。

健鼎 2019 年營收、獲利同步登上歷史新高，每股純益達 11.49 元，每股純益稱霸去年上市櫃 PCB 廠，健鼎歷年維持約 63% 盈餘配發率，2018 年每股純益 9.4 元，配發 5.9 元現金股利，今天股東會決議去年盈餘每股擬配發 7.25 元。

健鼎也因高股息配發率，獲納入新增台灣高股息指數 (0056-TW) 成分股，將在 6 月 19 日盤後生效。

健鼎 5 月營收為 42.78 億元，月增 3%，年減 6.56%，前 5 月營收達 201.49 億元，年減 3.7%，在汽車、硬碟機板拉貨潮下，估 6 月營收將優於 5 月，第二季營收逐月向上。

健鼎今年首季營收 117.18 億元，今年營收可望逐季攀高，第二季營收及獲利都可優於首季。

健鼎中國湖北仙桃第三廠將在今年第 二季完成土木及硬體設施工程，將視產能需求及調配狀況購置設備進駐，健鼎主管指出，中國湖北仙桃第 3 廠目前以完成土木工程及公用設施為主軸，迄今無打算對湖北仙桃第三廠規劃要有更大規模新產能開出。

健鼎 PCB 應用集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠 2018 年第 4 季產能已增加至每月 60 萬平方呎，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能達每月 900 萬平方呎，目前在中國所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) ，位居第二位。