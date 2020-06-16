存基金找標的 專家建議兩大題材

由於金融市場波動性提高，使得選股難度增加、進出場時點也不易掌握，也因此，定期定額存基金逐漸受到青睞。但要如何選標的呢？專家建議，疫情為世界帶來許多改變，下半年定期定額可把握「雙技美、變成金」兩大路線。

富蘭克林投顧今 (6/16) 日發布《存基金好薪安—2020 年理財行為調查》，結果顯示，超過 7 成受訪者遇到市場震盪時，選擇立即退場或觀望。富蘭克林投顧研究部副總經理羅尤美認為，不要因為市場下跌而停扣基金，以上一波金融海嘯為例，民眾採取「不停扣、不低贖、要加碼」的「二不一要」態度，在市場盤整期，只要持續定期定額扣款，無論有無加碼投資，其報酬率都明顯優於遇到利空就選擇停扣的投資人。

尤其今年投資將面臨兩大難題，一是景氣衰退環境下，選股困難度升高；二是市場波動性提高，進出場時點不易掌握。羅尤美指出，此環境之下，更加突顯定期定額存基金的必要性，惟有持續投資才有助於平衡過程中的風險，積極把握相對低點的佈局時機。

鑒於疫情為世界帶來許多改變，羅尤美建議，下半年定期定額存基金標的可把握「雙技美、變成金」兩大路線。首先，這波疫情中，數位轉型及其相關主題受惠顯而易見，加上該產業資產負債表健康，就其長期成長潛力，類股評價面仍合理，「科技產業」將成為中長期最大受惠者，而當前極受注目的「生技產業」生等美股基金有既存的人口老化題材和近期衍生的新冠肺炎疫苗研發潛力，預期「雙技美」可望續扮主流，並值得納為持續定期定額存基金的核心部位。

另外，相對具潛力的氣候變遷、亞洲成長股與黃金等標的，也將扮演投資主流與重點題材。因為全球央行積極印鈔，寬鬆的資金環境締造黃金產業的多頭行情；而近年來亞洲國家積極深耕於消費、科技數位化及健康醫療等新經濟產業發展，都讓人見識到亞洲成長的實力，加上 ESG（環境、社會、公司治理）議題裡，深受美國經理人重視的氣候變遷題材，「變成金」三大標的，也能讓投組更完整、掌握多元機會。