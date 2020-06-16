定期定額亂世中升溫 統一投信連三月創高為最大贏家

根據投信投顧公會最新資料，5 月份全體投信定期定額扣款筆數 69.8 萬筆，較新冠肺炎疫情發生前的 1 月份成長 13%，扣款金額 38.27 億元、成長 14%。如果跟去年同期相比，扣款筆數成長 15%、扣款金額成長達 20%。其中，統一投信無論在新增扣款比數、金額、人數都已經連續三個月創歷史新高，為最大贏家。

5 月較前一月新增扣款筆數最多的前十名基金，主要是台股基金、科技股票型基金、大中華股票基金。其中，統一投信就占了五檔，分別是統一全球新科技基金、統一強漢基金、統一台灣動力基金、統一大滿貫基金、統一全球智聯網 AIoT 基金。

再看投信公司定期定額扣款筆數、金額及人數，也是統一投信居冠，5 月份扣款金額 5.38 億元、扣款筆數超過 10 萬筆，而且，自 3 月股災以來，統一投信每月扣款筆數及金額已連續三個月刷新該公司的歷史新高。

統一投信表示，由於統一投信旗下多檔基金長期績效穩健，在 3 月新上線定期定額「日日扣」功能，每天都可以是扣款日，申購或變更的生效日只需一個工作天，尚未正式對外發布時，已有不少舊客戶利用這項新功能危機入市，在 3 月下旬新增多個扣款日，趁股市大跌後撿便宜，買進更多單位數。

4 月、5 月隨著股市回升，投資人信心增強，但又擔心經濟前景不明或爆發第二波疫情，單筆投入不容易抓進場點，因此也有不少大額投資人改成「天天扣款」，例如，原本想單筆申購 100 萬元的客戶，改為每天扣款 1 萬元，分散在三個月內投入；另外，也有不少原本有在投資個股的客戶，擔心現階段企業經營風險高，萬一選錯股票風險大，於是調配資金申購，改由專業經理人操作的股票型基金。

定期定額「日日扣」具備高彈性、高效率特性，可以跟個人資金規劃更貼合，滿足不同族群需求，加上推出零手續費，使得統一投信扣款筆數與金額連月刷新高。

展望下半年行情，統一投信表示，全球逐漸恢復經濟秩序，資金史上最寬鬆，各國政府加碼振興經濟，是推升股市最大動能。不過，轉趨樂觀同時，仍有不確定風險，包括：各國解封後是否再爆發群聚感染或秋冬新一波疫情流行，美國 11 月總統大選前與中國的關係變化，全球產業供應鏈調整與生產基地轉移等。

美國仍是帶領全球景氣長期向上的火車頭，只是，在大循環周期裡會有小周期起伏。由於上半年景氣基期低，且市場最恐慌時期已過，下半年股市行情可正向看待，但波動難免，相對看好美股、科技股、大中華股市與台股，定期定額仍是最好的策略。

