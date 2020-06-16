〈饗賓擴大餐飲布局〉餐飲業走過低潮 饗賓擬定四大發展計畫

連鎖餐飲集團饗賓餐旅今 (16) 日宣布，不畏動盪的 2020 年，下半年將以四大行動分進合擊展開新布局，期望下半年快速彌補上半年流失的業績。

四大行動包括推出電商品牌「饗在家」，搶進冷凍即食品市場、台菜新品牌「真珠」7 月登場，同時維持展店計畫，至明年初預計共新開 5 家新店，而饗食天堂也將改裝並進行餐點升級，以大直店為首發。

饗賓總經理陳毅航坦言，1 月營收創新高後，隨著新冠肺炎疫情爆發，2 月業績目標達成率僅 75%，3 月 60%，最慘的 4 月則不到 50%，導致 2-4 月均呈現虧損，且累計虧損達 1.35 億元，已是資本額的 3 分之 1，所幸 5 月起疫情緩和、餐飲市況回溫，業績達成率回升至 70%，預計 6 月可達 90%，而 7 月起暑期旺季報到，有望優於目標。

饗賓今年原先營收目標是 42 億元，因疫情影響而下修至 35 億元，與去年持平。

陳毅航進一步指出，隨著宅商機帶動外帶和冷凍食品需求激增，善用現有中央廚房的資源推出電商品牌「饗在家」，6 月初起已陸續推出冷凍即食品，在目前會員數加上每年平均來客數約 800-900 萬人次的利基下，於自有的電商平台饗在家商城和實體門市販售表現可期，目前產品規劃有麵包、湯品、水餃、拌麵和拌醬等，未來也會推出常溫品。

除了開創新的產品線，饗賓下半年仍維持展店計畫，人氣品牌「開飯川食堂」和「饗泰多泰式風格餐廳」7 月底將進駐新北市最大的購物商場新莊宏匯廣場。

去年底開幕的頂級日式料理百匯「旭集 和食集錦」第二家店預計明年初進軍高雄義享天地，開飯川食堂同時會進駐，屆時，開飯川食堂全台總店數將突破 20 家。

另一方面，陳毅航強調，主力品牌饗食天堂維持 2-3 年調整腳步，大直店即將改裝並提升菜色，但不調整價格，以維持品牌競爭力。

陳毅航說，新冠肺炎改變餐飲業的思維及經營策略，在疫情期間，餐飲業者的共識是活下去，而撐過疫情後，饗賓要思考活下去能做什麼，因此，未來饗賓將逐漸發展成餐飲業的整合者，期望透過自家的資源共享，對餐飲業產生正面影響。