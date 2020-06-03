餐飲消費需求轉熱 六角業績逐月走揚至7月

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (3) 日召開股東會，六角表示，4 月過後已看到消費市場明顯回溫，可確定 4 月業績已落底，在沒有二次疫情爆發的前提之下，樂看 5 月至 7 月業績將一個月比一個月高。

六角指出，旗下四大事業體市況多半在 2-4 月左右落底，其中，轉投資中國杭州瑞里在中國陸續解封後，3 月起業績已回升；而日出茶太因主力市場在東南亞，4-5 月受各國封城影響較大，但 5 月底以來代理商下單增溫，已見到明顯的原物料需求回籠。

台灣事業體中，隨著國內疫情趨緩消費回溫，王座餐飲 5 月營收已幾乎與去年同期持平，可確定 4 月已見底。

至於旗下天恩粉圓由於主要是外銷輸出，在各國封城之際出貨受影響，而 5 月起拉貨需求增，營運同樣見到明顯復甦。

就整體產業市況來看，六角認為，台灣飲料店家數已趨近飽和，屬於紅海市場，壓縮了業者獲利空間，連鎖飲料店業者朝海外發展已成必然趨勢。

而大型餐飲集團於全台積極擴店、非餐飲企業跨界投資餐飲等，市場競爭越來越激烈，為提升企業獲利，朝國際化發展且連鎖加盟為必然方式。

六角今日股東常會通過每股將配阿現金股利 8.5 元，創歷年新高，配息率近 90%。