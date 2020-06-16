台股收復四道關卡站回5日線 大漲205點收11511點

美國聯準會宣布擴大購買公司債，帶動美股四大指數週一 (15 日) 翻紅，亞股群起上攻，台股也在台積電等權值股領軍下，大漲逾 200 點，一路收復 11400、11500 點及五、十日線四道關卡，終場收 11511.64 點，上漲 205.38 點或 1.82%，成交金額 1803.96 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電今日股價回神，終場上漲 1.8%，來到 315 元；大立光漲 1.8%，收在 4195 元；鴻海也上漲 1.8%，以 78.4 元作收。

其他權值股同步展開反攻，統一、國巨大漲近 4%；聯發科、日月光投控勁揚近 3%；金控雙雄國泰金和富邦金皆漲逾 2%；台塑四寶方面，南亞、台化漲逾 1%，台塑及台塑化也在盤面上表現。

高價股也獲得買盤青睞，矽力 - KY 及信驊大漲 5-6%、祥碩強彈逾 4%，比價效應顯著，昇佳也上漲逾 5%，股價最高來到 970 元，仍有機會挑戰千元關卡。

生技類股持續成為盤面焦點，合一糖尿病足潰瘍新藥解盲過關，力拚年底拿藥證、明年上市，今日開盤跳空漲停 189.5 元，委買張數逾 2.4 萬張高掛，中天集團也鎖在漲停 43.45 元，帶動生技相關個股揚升。