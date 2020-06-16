景氣好轉！廣告業務持續增長 分析師推買百度

瑞穗銀行週一 (15 日) 表示，網路搜尋引擎百度 (Baidu) 核心市場中國的消費力正在回升，公司廣告業務有見好轉，而今年該公司股價的下滑，正好為其創造出有力的買進點。

瑞穗分析師 James Lee 週一 (15 日) 重申百度的買入評級和 175 美元目標價，他表示認為這家搜索引擎公司正逐漸復甦，並表示百度廣告業務出現「持續性改善」，有望恢復長期收入，從而推動利潤率增長。

BIDU 股價日線走勢圖 圖片：investing.com

近來中國防疫封鎖限制逐漸放寬，企業得以重新營運，進一步提振消費者的信心，這對百度的網路搜索引擎業務而言是個好消息。

廣告廠商渴望接觸各行各業的消費者，包括零售、餐飲、觀光，甚至醫療診所。 Lee 表示： 「隨著業務逐月改善，我們預計百度第三季度核心收入增長將出現正值，並在第四季度恢復正常增長水平。」

長遠來看，Lee 預估百度 2021 會計年度有望實現兩位數核心收入增長，由於百度用戶已經達到關鍵數量，因此對公司轉向 App 內搜索的業務充滿信心。

此外百度在機器學習和 AI 進行的大量投資也有望在各大平台上獲得回報，這一事實證明，過去一年來，百度手機 App 搜索已經超越其主要競爭對手的市場份額。

AI 商業化將為百度帶來更高的利潤，他預計公司營業利潤率可能將從去年的 25.5% 擴大至 30% 以上，反觀分析師自己對於 2021 會計年度的 28% 估值則相對保守。