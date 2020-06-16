〈能源盤後〉全球減產 助力超過疫情復燃恐懼 原油逆轉收高

週一 (15 日) 交易，原油期貨價格逆轉收高。儘管能源需求恐因新冠疫情復燃而遭受衝擊，但在全球原油產量減少的支撐下，原油收復早盤跌幅，最終收高。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「交易者普遍看到產量減少帶來的上行可能，以及病毒衝擊經濟帶來的下行風險，還有原油的高庫存接近平價。所以事實上，週一多數走勢似乎處於相對中立的範圍。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 86 美分或 2.4%，收每桶 37.12 美元，盤中低點達 34.36 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 99 美分或或 2.6%，收每桶 39.72 美元，盤中低點達 37.24 美元。

上週 WTI 原油下跌 8.3%、Brent 原油下跌 8.4%，均為 7 週來首次下跌。

石油巨頭 BP PLC 今日警告，COVID-19 大流行將對經濟產生持久衝擊，挫傷原油需求並構成能源價格壓力，此評論後原油價格下跌。BP 減記其資產多達 175 億美元，稱此公衛危機可能迫使公司停止一些能源生產資產。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，北京疫情又升溫，令人懷疑美國和歐洲能否從疫情中鬆一口氣，因為該疫情預計秋季又會復發，如果新冠疫情持續看到病毒持續散播，全球航空旅行就不會很快地返回疫情前的水準。」

除了北京新冠病毒感染人數增加，美國佛州、加州和亞利桑那州等感染人數也增加，引發大眾擔心各國重啟經濟和復甦的步伐可能暫停或反轉。

然而，價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，「現在預測全球經濟會不會再發生新一波封鎖關閉還太早了。」

「提到全球石油供應狀況的重新平衡過程，原油應該聚焦在似乎好轉的前景上。」他指出市場看到「OPEC + 對減產協議的遵循率提高，且減產延長實施至年底的可能性也增加了。」

Moya 表示，伊拉克遵循 OPEC + 減產水準的消息也讓原油自低點反彈。與此同時，美國產量出現進一步減少的跡象，EIA 週一預期，美國 7 大頁岩油生產商 7 月總產量下降至每日 9.3 萬桶。

Sevens Report Research 的共同編輯 Tyler Richey 表示，「一些經濟數據有所改善，帝國商業景氣指數上升 48 個基點至 -0.2，顯示紐約州商業活動在經歷 2 個月創紀錄萎縮後，6 月終於趨於穩定。」

「展望未來，我們預期原油價格在此會盤整一段，因為經濟數據遠優於預期，但未來疫情狀況卻又充滿不確定性，第二波疫情可能會讓供應鍊在短短 3 個月內第二度癱瘓，尤其是 7 月交割的 WTI，因為該契約下週就要到期。」

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