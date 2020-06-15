〈陸股盤後〉上證2900點失守 二波疫情帶旺醫療類股

週一 (15 日) A 股除創業板指開高外，其餘兩大指數均開低震盪，午盤後受到道瓊期貨亞洲盤重挫逾 900 點的拖累下，陸港股齊下挫，上證及深證兩指數跌幅擴大，上證再失守 2900 點大關，而創業板指則從盤中約 2.5% 漲幅不斷縮小至上漲 0.6%。

盤面上，受到二波疫情可能爆發的影響，生技醫療概念股表現最強，此外農牧飼漁、化纖行業、商業百貨也逆勢上漲。至於旅遊酒店、民航機場、貴金屬、有色金屬、電子元件則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證指數下跌 1.02%，收報 2890.03 點；深證成指下跌 0.53%，收報 11192.27 點；創業板指上漲 0.58%，收報 2219.55 點，週一 (15 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 7595 億元，較前一個交易日上漲約 9%。

至於港股方面則是跌幅更重，恆生指數收報 23776.95 點，下跌 524.43 點，跌幅 2.2%。國企指收報 9655.83 點，跌 176.7 點，跌幅 1.8%。航空和零售類股普遍收黑，不過恆大健康逆市飆漲約 40%。

北向資金進出方面，週一 (15 日) 北向資金共賣超人民幣 40.71 億元，其中，滬股通賣超人民幣 51.25 億元，深股通買超人民幣 10.54 億元，外資已連 2 個交易日賣超。

產業消息

生技及醫材概念股全數大漲，製藥類股的以嶺藥業、賽升藥業、北陸藥業；口罩概念的正業科技、海王生物、振德醫療；檢測試劑的萬泰生物、博暉創新、達安基因、邁克生物；醫療器材的英科醫療、老百姓等逾數十檔個股紛紛漲停。

受外資青睞的白酒類股紛紛下挫，瀘州老窖大跌 4.9%、洋河股份大跌 4.6%、水井坊大跌 4.3%、五糧液下跌 2.8%、貴州茅台下滑 2.4%。

北京疫情爆發的市場為北京供應 90% 的蔬菜和水果，該市場關閉後北京超市出現搶購食物潮。供應短缺導致食品價格上漲，豬肉及農業類股走高，龍大肉食漲停、禾豐牧業大漲 6.8%、新農開發大漲 3.6%。

法人觀點

中信證券表示，美股重挫預估會持續影響 A 股投資氣氛。而 Fed 對經濟下修幅度超出市場預期，使得美股近期呈現的大漲行情將進入尾聲，未來指數上下震幅將擴大。同時，全球疫情的蔓延趨勢尚未減緩，疫情壓力正從歐美轉向新興市場國家。此外，全球出現疫情二度爆發的風險仍高，這將對指數造成負面衝擊。

海通證券認為，美股近期在高檔重挫已反應指數漲幅過高。美股目前估值過高，但企業獲利仍未跟上，而指數上漲主要則來自於市場資金過多，上漲根基並不紮實。至於 A 股的回檔整體來看仍保持在底部區間的箱型中，投資人可以利用這波回檔將資金投進內需，如新基建、券商、汽車、家電等低估值產業。

