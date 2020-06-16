臻鼎Q2營收可望創歷年同期新高 ECB籌資5億美元申報生效

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 擬發行 5 億美元海外可轉換公司債 (ECB) 市場籌資案，今天獲金管會申報生效，主辦券商為福邦證 (6026-TW)，臻鼎計畫籌資 150 億元，是今年來最大規模 PCB 市場籌資案。另外，中原大學 20 日將授予臻鼎董事長沈慶芳理學榮譽博士。

臻鼎對此 ECB 發行案規劃將不辦理海外法說，將有助籌資案儘早完成。

臻鼎 4 、5 月營收都創歷年同期新高，6 月營收狀況也佳，第 2 季營收可望創同期新高，主要受惠蘋果 iPhone SE2 訂單挹注，上半年業績有撐，另外在自動化製程有效運用下，獲利也可望走穩。

臻鼎今年首季稅後純益為 8.72 億元，季減 76.31%，年增 99.68%，每股純益為 0.97 元。臻鼎主管指出，第一季毛利率走高，受惠產品結構優化，持續推動自動智能化生產效益提升，改善單位成本，同時，持續增進營運綜效下，加上匯兌、政府補助等業外收益，每股純益增至 0.97 元

臻鼎 2020 年印度組裝廠產能將開出，中國淮安廠、深圳二廠也將投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充。

為滿足客戶需求，臻鼎不排除擴大載板布局，加上持續投資類載板製程，今年資本支出有機會突破 200 億元，較去年大增 80% 以上，也因此，董事會也決議，將以 5 億美元為上限，發行無擔保海外可轉債。

臻鼎以軟板起家，目前生產項目橫跨 PCB、硬板、IC 載板、類載板、軟硬結合板、COF 等品項。

臻鼎擬配發每股現金股利 4.5 元，將提 6 月 19 日的股東會決議，並進行董事改選，而中原大學 20 日將要授予臻鼎科技董事長沈慶芳理學榮譽博士。