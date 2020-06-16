盤前財經大事搶先讀2020年06月16日

今日操盤前瞻

日本利率決策

美國 5 月工業生產

法說會：鳳凰

股東會：聚陽、必應、正新、建大、網龍、嘉聯益、慧友等

〈美股盤後〉Fed 加碼刺激買公司債 四大指數全數翻紅

週一 (15 日) 由於美國、中國和歐洲部分地區新冠確診激增消息，投資者擔心第二波疫情即將到來，推累美股早盤大跌。閱讀全文...

歐盟發出史無前例關稅示警 對抗中國的海外補貼

歐盟在週一 (15 日) 做出了一項史無前例的關稅決定，以對中國的出口補貼措施進行反制，並對中國在全球貿易野心做出警告。閱讀全文...

疫情重挫全球 彭博：台灣、南韓半導體出口逆勢成長

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情摧殘下，全球貿易數據看似慘不忍睹，不過隨著企業採用 5G 設備、自動化工具等新技術，加上遠程辦公帶動電腦等電子產品需求成長，相形之下，台灣和南韓的電子產業表現反而逆勢成長。閱讀全文...

外資終結連 10 買 狙擊面板雙虎、金融股、棄息台積電

台股昨 (15) 日大跌 123.68 點，收在 11306.26 點，外資終結連 10 買、轉為賣超 156.27 億元，自營商賣超 24.98 億元，只有投信反而由賣轉為買超 12.21 億元，三大法人合計賣超 169.05 億元。從外資操作中發現，外資大舉從面板雙虎與金融股身上提款，並對台積電棄息終止連 10 買。閱讀全文...

〈合一新藥解盲〉股價上沖下洗 董座：市場機制「看不懂」

合一生技 (4743-TW) 昨 (15) 日召開記者會，公布糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101 臨床結果，不過股價在上周被打入跌停，有股東認為行情不合理，董事長黃山內對此回應，公司無法控制股價，也看不懂為何會有此現象。閱讀全文...



