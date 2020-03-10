〈臻鼎換股併先豐〉復工率已達92% 全年成長目標不變

臻鼎 - KY(4958-TW) 董事長沈慶芳表示，截至今 (10) 日，整體復工率達 92%，預計 3 月中下旬就會滿載，營收也可望同步回升，第二季可望彌補第一季遞延的營收，全年成長目標沒有改變，未來也不排除在台灣、東南亞地區持續擴廠。

沈慶芳指出，訂單沒有因為疫情問題而影響，但最大變數是終端消費，因為全球到處封城，一定會導致消費率下降，若後續導致通貨緊縮，是整體經濟受到衝擊。

臻鼎 2 月營收 25.58 億元，月減 61.8%、年減 44.5%；前二月營收 92.54 億元，年減 23.6%，沈慶芳解釋，2 月配合中國防疫政策，不只人員停工、機器設備也完全沒運作，營收表現因此比較弱。

不過，臻鼎 2 月營收大幅下滑，也凸顯產能全集中在中國的狀況，因此，沈慶芳透露，除了印度廠配合客戶 7 月也開始投產外，未來也不排除在台灣，或是越南外的東南亞地區布局。

他解釋，越南因為河川比較短，不利設廠，目前看來泰國會比較有誘因，主要考量人工、文化等因素。

資本支出方面，沈慶芳認為，中長期看好的應用「該投還是得投」，只要疫情沒有進一步擴大，就會依照還是按照原本計畫，以不低於去年的 130 億元持續進行。