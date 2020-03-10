〈臻鼎換股併先豐〉發新股折價13.5%取得先豐全數股權 聚焦車用、通訊布局

PCB 臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (10) 日公告，擬發行新股 4481.9 萬股，並以 0.2 股換發先豐 (5349-TW)1 股，取得先豐 100% 股權，強化車用、通訊布局，臻鼎發言人凌惇表示，以市場慣例，雙方 30 天、60 天、90 天均價計算，先豐換股溢價率約達 4-8%；不過依照昨日收盤價計算，臻鼎是折價 13.5% 入股先豐，股份轉換後，先豐將下櫃並停止公開發行。

臻鼎 9 日收盤價 112 元、先豐收盤價 25.9 元，依照雙方換股比例來看，臻鼎折價 13.5% 取得先豐持股；臻鼎預計增資 4481.9 萬股，估算股本膨脹約 5%。

凌惇表示，雙方合作可提升臻鼎公司於車用板、高頻板、通訊電路板全球布局，提高銷售及獲利能力，對每股淨值、每股純益有正面助益。

據了解，臻鼎產品主要運用於電腦通訊、消費性電子產品、通訊、網路、汽車及醫療等用途之印刷電路板；先豐主要發展車用、資料運算儲存與通訊服務印刷電路板。

雙方暫定今年 11 月 11 日為股份轉換基準日，待先豐股東會通過，並經主管機關核准及股份轉換完成後，先豐將成臻鼎 100% 子公司，並終止上櫃，凌惇表示，未來入主先豐後，內部同仁全數留任。