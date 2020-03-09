臻鼎及先豐明同步停牌 市場揣測雙方合併機率高

全球 PCB 龍頭臻鼎 - KY(4958-TW) 及先豐通訊 (5349-TW) 因有重大訊息將宣布，同步於明 (10) 日暫停交易，市場揣測臻鼎將以換股合併先豐有關，臻鼎預計明天召開重大訊息說明會做出說明。

PCB 業界指出，先前市場即傳出先豐將有「大咖」收購的消息，市場對收購方指向日商，但若確定是由臻鼎收購，明顯是臻鼎為成就其「一站購足」的擴張企圖心，大力尋求整合互補先豐在汽車 ADAS、基地台板的應用與優勢，業界評估，這將有利先豐的資源整合，降低營運成本。

先豐通訊原名為元豐電子，主要由永豐餘集團控有逾 40% 股權，去年以來在基地台板、汽車兩大主應用市場需求不振影響下，第 2 、3 季連兩季虧損，第 3 季毛利率更轉為負值，單季大虧 1.73 億元，前 3 季虧損 2.07 億元，每股虧損 0.97 元。

先豐的通訊 PCB 產品應用為基地台高層數、厚銅板，以歐系客戶為主力，但去年歐系客戶拉貨遲遲沒有起色，汽車板也受困全球汽車市場銷售不振，造成去年第 2 季及第 3 季的罕見連續虧損。

先豐去年第 3 季營收為 17.77 億元，毛利率為負 2.98%，較第 2 季及去年同期都由正轉負，稅後虧損 1.73 億元，是連兩季營運虧損，較去年同期也由盈轉虧，單季每虧損損 0.81 元。

先豐前 3 季營收 55.74 億元，毛利率 4.01%，年減 5.79 個百分點，稅後虧損 2.08 億元，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.97 元。

臻鼎今年印度組裝廠產能將開出，中國廠今年也將擴充淮安廠，深圳二廠預期 3 月投產，另外秦皇島廠類載板產能也將完成擴充，有助營運成長。

臻鼎以軟板起家，生產項目橫跨 PCB 軟、硬板、IC 載板、類載板、軟硬結合板、COF 等品項，董事長沈慶芳日前指出，產品新應用包括汽車板、天線等，目前臻鼎軟板產值全球占比 25%，在多面向發展下，臻鼎將積極滿足客戶端「一站購足」需求。