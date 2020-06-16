瑞祺電客戶追單急Q3樂觀 打進國內半導體大廠營運再加溫

樺漢 (6414-TW) 旗下網安設備廠瑞祺電 (6416-TW) 總經理洪德富今 (16) 日表示，在家上班帶動網安需求，目前客戶需求多了 2-3 倍、並緊急追單，第三季展望相當樂觀，另外 OT (營運技術) 安全應用不僅打進車廠，更打進國內半導體大廠供應鏈，營運大進補。

洪德富指出，客戶追單相當強勁，雖然有部分物料供應吃緊，但客戶並沒有取消訂單，將持續透過集團資源、尋找替代料源加強顧料，至於物料漲價的部分，也會跟客戶協調分攤。

而瑞祺電去年入股澔楷後，開始拓展 OT 安全市場，洪德富表示，目前除打進車廠外，更打進半導體領域，據了解，瑞祺電打進的對象為國內半導體龍頭大廠，出貨應用在產線上的網路安全設備，由於該廠日前發生過類似資安問題，瑞祺電打入供應鏈，營運潛在成長動能引想像。

此外，瑞祺電也透過澔楷打進電信大客戶，洪德富透露，該客戶採購金額超過 50 億元，目前已直接與對方接觸，並協助重整製造模式，可望成為未來 3 年的營收動能。

洪德富強調，澔楷專注在 ARM 架構產品，符合瑞祺電未來布局 5G 運算、邊緣運算、SD-WAN 等市場趨勢，將可以同時提供 X86 跟 ARM 架構的底層通訊產品，目前與澔楷已有 3-4 個合作案綜效顯現。

洪德富也透露，未來也不排除增持澔楷股權，目前也已經有在跟對方股東討論，希望能更緊密合作，提高綜效以及獲利能力。

瑞祺電今日股東會除了通過每股配息 3 元，同時完成董監事改選，4 席董事中，樺漢取得 3 席，代表人朱復銓、樓朝宗、蔡能吉，剩下 1 席則為洪德富，3 席獨董為邵建華、黃文進、王怡均。