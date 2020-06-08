〈觀察〉外匯存款激增 還有四大跡象看出台商真的回來了

外匯存款 4 個月激增逾 2400 億元，銀行業者表示，「這次台商真的回來了」，不只從外匯存款增加可看出，銀行有關資金回台業務的詢問度也明顯提高，加上台北蛋黃區房價、精品價格都上漲，「就連高爾夫球證的價格都炒高了」，主要是因為疫情、香港國安法雙夾擊，因此讓台商搬錢回台。

長期以來，香港吸引了來自世界各地的富人將他們的資產存放在香港，當然也包括台商，香港匯集了 1 兆美元的外資投資資金。不過依據英國央行的數據顯示，去年 6 月香港出現反送中街頭抗議以來，已有約 380 億港元的資金撤出香港。而今年以來疫情加上香港國安法，更加速資金撤離，除了流向新加坡，更有不少台商回台。

香港去年有反送中之亂，但今年的國安法通過，更加速台商回台決心，另外也有市場聲音擔憂，因應國安法《香港澳門關係條例》可能落日，加上全球反避稅浪潮興起，各國陸續實施共同申報準則（CRS）進行金融帳戶資訊自動交換，未來台商海外資金可能無所遁形。

正因如此，從央行最新數據顯示，截至 4 月底，外匯存款攀升至 6 兆 2782 億元，比起去年底的 6 兆 341 億元，等於 4 個月激增逾 2400 億元，研判就是許多台商資金回台挹注。

不只從外匯存款增加可看出台商回流，銀行業有關有關資金回台業務的詢問度也大舉提高，國泰世華銀行就表示，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》自 2019 年上路至今 9 個月，將於今年 8 月中屆滿週年，台灣經濟情勢隨疫情趨緩後逐漸回溫，客戶對於專法的詢問度也同步升溫，尤其台灣防疫成績亮眼，自本土病例零確診後迄今，加上專法首年優惠逐漸已進入倒數階段，詢問度較疫情嚴峻期間增加 3-4 成。

兆豐銀行總經理蔡永義也表示，海外資金匯回一直是台商關注的焦點，在中美貿易戰及國際反避稅相關法案的影響下，又剛好有境外資金匯回專法推出，極具吸引力的稅賦優惠，加速了台商返鄉的腳步。根據兆豐銀行調查，台商境外資金匯回的動機高達 7 成是為了解決海外帳戶以及 OBU 多年未分配盈餘的問題。

而台商搬錢回台，資金總要有個出口，壽險業高層觀察到，房地產、精品、乃至富豪最愛的高爾夫球證價格近來都節節上升，可以看出台商真的回來了，壽險業高層透露，「平常常去的高爾夫球場球證原本行情平均落在 2、3 百萬元，但才一季時間，已經炒到 5、6 百萬元行情，而且許多高爾夫球場常常客滿，比以往難登記許多。」不只小白球飆漲，富太太們喜歡的精品包包也上漲超過 2 成。

而房地產部分，據內政部最新統計資料，今年第 1 季不包含中國大陸、港、澳人士的外國人，在台取得建物棟數共 332 棟，寫下 16 年來新高紀錄，且與去年同期相比成長 46.3%；其中，以雙北以及台中市最受外資青睞。

房仲業者分析，外資置產寫新紀錄反應近年國際局勢變化大，帶動部分台商回流布局，也吸引海外資金透過境外公司在台置產，由於統計資料未排除台商透過境外公司置產，此波外國人置產風潮，實際上有不少是台商所帶動。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡就分析，台灣經濟逐漸回歸基本面，不動產已從谷底回升，除了帶動本國買氣，也吸引外國人置產，另一方面，自美中貿易戰開打後，陸續有海外資金回歸或產業鏈回台部署，不少買方也透過境外公司進行資產布局，在在都可以顯示台商資金回台。