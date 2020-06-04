保單借款餘額6147億元 22家壽險力挺紓困 利率最低下探1.5%

新冠肺炎以來，金融業積極配合紓困，金管會主委黃天牧今 (4) 日親自主持例行記者會宣布，由於國內保單借款餘額高達 6147 億元，為了力挺紓困，已有 22 家壽險公司祭出保單借款優惠，最低保單借款利率下探 1.5%，希望幫保戶渡過新冠疫情時期的難關。

黃天牧表示，國內保險業者因應肺炎疫情衝擊，第一時間已提供保戶續期保險費緩繳、保險單借款利息展延，及提供購屋貸款客戶調降貸款利率等紓困措施，現在保險業者為進一步幫助保戶減緩受到疫情衝擊情形，已有 22 家壽險公司願意另針對保戶辦理保單借款利率調降的紓困措施。

金管會統計，截至 4 月底止，國內保單借款餘額高達 6,147 億元左右，目前市場普遍平均保單借款利率為 2~6.9%，不過若要申請保單借款，保險局長施瓊華表示，需要符合一定紓困資格條件的保戶，例如防疫相關醫療人員、新冠肺炎確診患者、居家隔離、居家檢疫、受疫情影響而非自願性失業或放無薪假的勞工，提供於未來一定期間內調降所適用的保單借款利率。

施瓊華表示，目前多數保險公司所訂紓困方案的保單借款利率調降幅度至少 0.5%，也就是壽險業紓困民眾的保單借利利率將降至 1.5~6.4% 左右，適用期間 6 個月，假設民眾向壽險公司保單借款 100 萬元來試算，調降年息 0.5% 個百分比，等於可省下至少 2.5 萬元，預期此紓困措施應能發揮對保戶提供必要協助的效益，金管會並將持續督導保險業落實辦理該等措施。

金管會說明，倘若保戶對於個別保險公司提出的紓困措施適用對象或優惠條件有相關疑義，可逕洽投保的保險公司查詢，另中華民國人壽保險商業同業公會及各保險公司網站亦有法定傳染病專區，民眾可多加利用查詢相關資訊。