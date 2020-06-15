西班牙政府祭37.5億歐元刺激方案 助提振國內汽車產業

西班牙政府週一 (15 日) 宣布，將針對汽車產業祭出規模 37.5 億歐元的刺激方案，幫助支撐飽受疫情摧殘的汽車製造業。

這項為期兩年的刺激方案內含購車補貼、以電動車為主的產業投資，以及就業培訓，西班牙總理桑切斯 (Pedro Sanchez) 表示，計劃第一階段將於年內啟動，首批規模達 15.35 億歐元。

桑切斯指出，方案近七成資金將用於汽車業價值鏈，其他部分則用於更新現有車隊以及公共交通電氣化，此外，資金用途還包括為車齡 10 年以上的車主提供購車補貼，幫助他們更換新型號以及節能汽車。

儘管西班牙缺乏本土汽車品牌，但大眾汽車 (Volkswagen)、PSA、雷諾 (Renault) 和福特 (Ford) 在內等大型汽車品牌均有在該國設廠。作為歐洲第二大汽車工業國，汽車業約佔西班牙 GDP 的 10%，產量佔該國出口的 20%，為就業市場提供超過 60 萬個工作職位。

然而，疫情爆發為該國汽車製造業帶來嚴厲打擊，日產汽車 (Nissan) 此前才宣布，因應全球重組計畫，將關閉位在西班牙巴塞隆納的工廠，受影響的員工總數約達 3000 人，關廠消息引發當地嚴重示威抗議。

此外，歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 上月公布數據顯示，歐洲汽車銷量正遭逢前所未有的巨大跌幅，除了義大利之外，西班牙新車銷量表現為全歐洲表現第二糟，下滑幅度高達 96.5%。