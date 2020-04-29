西班牙宣布三階段重啟計畫 5月4日恢復商業活動餐廳可外帶

西班牙總理桑切斯 (Pedro Sanchez) 週二 (28 日) 公布「逐步」解除封鎖的計畫，希望在維持疫情受控制的情況下，逐步恢復日常生活，第一階段 5 月 4 日起允許餐廳提供外帶服務、健身房提供個人課程，接下來讓小型商家有條件復業。

西班牙從 3 月 14 日起實施嚴格的封城令，只允許民眾外出採購食物、藥物等民生必需品，以及讓必要性工作照常運作，不過最近範圍擴大到開放建築業和工廠復工。自上週日起，14 歲以下孩童可以在家長陪同下離家外出 1 小時，他們過去六週以來大多只能待在家中。

根據桑切斯的計畫，第一階段解封措施是 5 月 4 日開始正式恢復商業活動，允許餐廳提供外帶服務、健身房恢復個人訓練課程和專業運動員的課程。

第二階段允許小企業復業，但店內只能有一名客人待在裡頭；大型購物商場之後才能獲准復業。飯店民宿恢復營業。

民眾可以在居住的省份內移動，教堂可以在人數未滿的狀況下開放。

到了第三階段，餐廳可以重新提供內用服務，電影院、劇院也可以恢復營業，但只開放坐滿三分之一觀眾，而且必須遵守嚴格的座位規範。

學校仍要到 9 月才能開課，但 6 歲以下孩童在家長必須工作的情況下可以到校上課。大學生如果需要參加考試或辦理入學手續時，可以到校。

桑切斯說，每個階段間隔至少兩週，如果疫情獲得控制，預計 6 月底前可以回到某種程度的正常生活，進入「新常態」。

無論進展到哪個階段，政府都建議必須配戴口罩。各省將須自行確保是否足以進展到下一階段。

在第三階段之後，電影院將獲准讓一半觀眾入場、國內活動更自由；商家可以在足以維持人與人間隔 2 公尺社交距離的情況下，恢復店內一半營運空間讓顧客進入，餐廳和酒吧的規定也會進一步鬆綁。

西班牙的新冠肺炎 (COVID-19) 死亡率逐漸下滑，但截至週二累計 210773 人

感染、23822 人死，仍是全球疫情數一數二嚴峻的國家，受創程度在歐洲僅次於義大利。

部分解封後德國傳染率回升

其他歐洲國家也正規劃逐步解封計畫，但最新數據顯示，德國近日解除封鎖措施後，傳染率卻略微回升。德國疾病防治機構 Robert Koch Institute 所長 Lothar Wieler 呼籲民眾如果可以還是盡可能待在家中。

根據 Robert Koch Institute 週二的數據，德國傳染率稍稍回升，平均一名感染者傳染給另一人，感染比例為 1。上周末此數據一度降到 0.7，而當前最大目標是把這個比例控制在低於 1 的水準。

本週開始，德國部分產業獲准復工、營業面積較小商店可復業，國中應屆畢業生也復課。但是最近發生一所高中剛恢復上課又被迫停課，因為一名學生家中有人感染病毒，所有接觸者必須隔離。