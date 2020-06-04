英國5月汽車銷量年減近90% 創1952年以來最糟的5月

英國汽車銷量於 4 月份跌至 1946 年以來新低後，5 月份有所回升，但仍比去年同期低近 90%。

英國汽車製造商與經銷商協會 (SMMT) 週四 (4 日) 發布數據顯示，英國 5 月有 20247 輛新車註冊，顯著好於 4 月的 4321 輛，但相較去年 5 月的 183724 輛大跌 89%，寫下自 1952 年以來 5 月份的新低。

各年 5 月汽車銷量 (圖表取自英國衛報)

SMMT 表示，2020 年前 5 個月的銷售額僅略高於 50 萬輛，較去年同期超過百萬輛腰斬，下降了 51.4%。

在細分車種之後，唯一銷售獲增長的是電池電動車，儘管基數較低，今年銷售數量仍增加了 429 輛。

SMMT 執行長 Mike Hawes 表示，在兩個月停工，對市場造成不可避免的破壞性影響之後，本週復工對經銷售及整個產業來說，都是關鍵時刻。由於最先進的新車現在可以重返展廳，早期報告顯示，這有助於銷售，但要據此斷定未來幾週需求增長，仍為時尚早。

不過 Hawes 指出，重新開放此一市場，是推動英國汽車業及供應鏈復甦，並進而支持更廣泛經濟的第一步。

線上汽車市場 Auto Trader 商務主管 Ian Plummer 表示，有很多購車的需求被壓抑，這為汽車行業創造了巨大的機會，來幫助啟動英國更廣泛的經濟表現。