槓反型ETF賺快也賠快 法人示警投資風險

槓反型 ETF 投資風險高，賺得快，也賠得快，而且屬於短期操作策略，不適合長期持有，更不適合投資素人購買。法人呼籲，投資槓反型 ETF，一定要留意投資風險，投資之前務必詳閱公開說明書，同時每日也要檢視部位，做好風險管理。

油價持續探底，創下 2000 年以來新低，加上投資人積極逢低搶進原油相關 ETF，需求明顯大於供給，致使原油相關 ETF 出現大幅溢價。由於近期原油市場行情波動持續加劇，投資人必須特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

元大投信認為，槓反型 ETF 屬於高波動產品，必須更謹慎小心，要留意相關投資風險，除了對產品有足夠認識後才投資之外，也要回歸到基金信託契約及公開說明書之規範，並嚴格控制部位風險。同時該類型商品僅限於短線交易，不適合追求長期投資，且不熟悉本基金之風險及特性之投資人。

投資前：了解產品及自己風險承擔能力

證交所受益憑證買賣辦法第四條規定，投資人首次買賣槓反型 ETF 前，必須符合一定條件，顯示該類型商品風險程度不小，才會設定適格性門檻。同辦法第三條也規定，投資人買賣槓桿反向型 ETF 前，應簽具風險預告書，證券商始得接受其委託。

元大投信強調，證交所受益憑證買賣種種規範及呼籲，主要就是槓反型 ETF 投資風險相較於原型 ETF 大，並非人人都適合投資。而且該類產品並不適用長期持有，而是須「每日」檢視部位及做好風險管理，並提醒投資人交易前除考量自身風險承受程度外，並應詳閱基金公司說明書及官網資訊揭露 (如即時估計淨值、折溢價等)。

投資後：每日檢視投資標的

槓反型 ETF 的特性為，如果追蹤的標指數當日漲 1%，則 2 倍槓桿型 ETF 當日指數報酬就會上漲約 2%、1 倍反向型 ETF 當日指數報酬就會下跌約 1%；相反地，當追蹤之標的指數當日跌 1%，則 2 倍槓桿型 ETF 當日指數報酬就會下跌約 2%、1 倍反向型 ETF 當日指數報酬就會上漲約 1%。

如果持有連續 2 天以上，則累積報酬會深受市場波動及複利效果影響，與傳統指數股票型期貨信託基金不同，因此，槓反型 ETF 每天都需要檢視，且適時調整部位的投資，不適合投資人長期持有。

元大投信表示，槓反型 ETF 主要投資期貨，不能以買賣股票的心態去面對，需每日檢視且確實執行停損、停利，除了不適合長期持有外，更不適合以「撿便宜」的想法進行攤平；尤其是出現溢價擴大的情況下，投資人更需要冷靜不躁進，以免大量湧入越買溢價越高。