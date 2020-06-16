供應鏈壁壘分明 打亂5G進程？

地緣政治衝突及貿易摩擦，更加分化 5G 供應鏈，是否會拖累 5G 發展進程？法人認為，雖然供應鏈壁壘分明，掌握 5G 投資題材的難度因而變高，但不會打亂 5G 時代的來臨。

5G 已經成為全球最夯的話題，是不容忽視的新興經濟趨勢與文化潮流。路博邁亞洲研究總監 Yan Taw (YT) Boon 指出，新冠肺炎疫情爆發之前，科技產業的專家早就說過 5G 會帶動居家工作、線上娛樂、以及遠距醫療等各種應用服務起飛。疫情爆發後，即便 5G 服務還沒到位，上述各種應用服務的需求便已出現爆炸性成長，但是目前多只有速度緩慢、不敷使用的 4G 系統，因此進一步凸顯建置 5G 服務的急迫性。

同時間，美、中之間的地緣政治衝突與貿易摩擦再度升溫，而角色敏感的華為－全球數一數二的 5G 設備供應商，成為兩國交鋒的戰場。故此，在利多與利空趨勢交雜的環境下，究竟該對 5G 的發展前景抱持何種期待？

華為降低美國企業依賴程度

過去這一個月，加拿大法院裁定華為財務長孟晚舟將引渡至美國受審，美國將以詐欺與違反制裁禁令等罪名起訴孟晚舟。此外，美國政府對華為加大制裁的力道，要求非美國企業供貨給華為的產品若有使用美國的科技或軟體，必須要先取得美國政府的出口許可，藉此斬斷華為的全球供應鏈。

然而，華為早已開始提前做準備。Yan Taw (YT) Boon 表示，一年半前，孟晚舟首次遭到逮捕，且過去這一年美國早已要求本土 5G 晶片業者高通（Qualcomm）必須取得出口許可才能出貨給華為。故此，華為旗下子公司海思早就開始自行設計晶片，並委由台積電等其他亞洲晶圓代工廠生產，藉此降低對高通的依賴程度。

如今，美國祭出新一波的出口管制，海思委託晶圓代工廠的生產模式可能會受到威脅，Yan Taw (YT) Boon 指出，華為進一步深化與其他中國晶片生產業者與開發商的合作關係，例如聯發科與紫光展銳（Unisoc）。其中，聯發科生產的 5G 晶片品質不亞於其他國際大廠。

5G 聯盟各自爭天下

儘管如此，各國對於中國生產晶片的能力仍打上一個問號，且擔心過度依賴華為的 5G 設備，可能加深地緣政治與安全性疑慮，特別是英國與歐洲等行動通訊技術更加先進的國家。

Yan Taw (YT) Boon 指出，最近英國宣佈將重新檢討華為在 5G 產業扮演的角色以及安全性疑慮，並拋出建立「5G 民主國家聯盟」的想法，藉此降低對中國科技的依賴，且此舉可能會打破華為壟斷 5G 設備供應鏈與高通壟斷 5G 晶片市場的現況，讓整個 5G 市場變得更加分散。

在中國，華為可能會持續主導 5G 基礎設施的發展。然而，打破 5G 產業的現狀可為 Nokia 與 Ericsson 打開歐洲的市場；三星同樣有機會進軍美國與歐洲，但是最有可能以印度與其他亞洲國家作為主力市場。

Yan Taw (YT) Boon 表示，以晶片設計與製造產業而言，高通加速斷開中國市場，將使得中國本土業者有機可乘，同時亞洲的供應商為了繼續供貨給華為，可能會願意付出額外的心力，向美國取得出口許可證。此外，隨著華為退出歐洲的 5G 市場，其他企業將填補華為留下的缺口，並成為這些亞洲供應商的潛在客戶。

網路世界早已上演鐵幕戲碼

這一切雖然看起來很複雜，但是 5G 世界的「鐵幕」其實早在網路世界真實上演：「Google、臉書、WhatsApp、亞馬遜」 vs. 「百度、騰訊微信、阿里巴巴」。

Yan Taw (YT) Boon 認為，正如網路鐵幕斷不開社群媒體與電子商務對當代經濟的重要性，5G 供應鏈的壁壘分明也不致於打亂 5G 時代的來臨。 然而，可以確定的是掌握 5G 投資主題將變得更加複雜、多樣、與變化多端，也會使投資者更難利用被動式投資取得優勢。由於 5G 時代將改變人類的生活方式，但是唯有主動式管理與深度的產業知識與經驗，方能創造最優異的投資表現。