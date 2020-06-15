最狂振興券來了 美食-KY攜手轉投資這一鍋發63億元現金抵用券

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 上半年業績受中國和美國疫情衝擊，積極搭上國內回溫快速的餐飲市場拚拉抬部分營運動能，今日宣布， 85 度 C 加發價值 1 億元振興加碼抵用券，而美食轉投資這一鍋餐飲集團更將發放總價值高達 62 億元的現金抵用券，全力搶攻報復性消費需求。

美食表示，6 月 19 日起全台門市單筆消費滿 200 送 200 滿額抵用券，滿 300 送 300，每間門市依來客數發 2000-4000 張抵用券，預計發放總額 1 億元。

而這一鍋看好報復性聚餐商機，今日起針對會員發送每人 200 張 100 元現金券，等同發放會員每人總價值共 2 萬元的現金券，以目前會員數共約 31 萬人計算，發送總額高達 62 億元。

這一鍋集團目前旗下有這一鍋、燒肉同話和這一小鍋共 3 個品牌，店數分別為 13、6、9 店，去年營收達 11.4 億元，而今年以來受疫情衝擊，營收落後原先設定目標約 20%，因此搭上此波振興消費趨勢，積極發送現金券，力拚快速彌補流失的業績。

這一鍋表示，今年全年營收目標仍上看 12 億元，下半年也將繼續展店計畫，其中，這一鍋新開 1 家、燒肉同話 1 家，而這一小鍋 5 家。