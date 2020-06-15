光寶科：下半年不確定性高 Q3旺季不如往年

光寶科 (2301-TW) 今 (15) 日召開股東會，光寶科表示，第 2 季表現相當不錯，但下半年不確定性高，客戶終端需求也還看不清楚，雖然整體營運將優於上半年，全年也將優於去年，但第 3 季旺季效應恐不如往年強勁。

光寶科董事長宋恭源表示，今年第 1 季雖受到疫情影響，EPS 仍寫下近 2 年同期新高，從近期來看，6 月表現也相當穩健，比預期好一些，下半年景氣不確定性高，客戶終端需求目前仍看不清楚。

光寶科總執行長陳廣中則說，第 2 季受惠遠距工作需求，加上產品組合佳，表現相當不錯，但下半年包括肺炎等因素，造成經濟上不確定性，雖然因旺季需求、工作天數較多等因素帶動，整體營運可望優於上半年，全年表現也將優於去年，但第 3 季旺季表現恐不如往年，看法相對保守。

面對今年以來全球經濟諸多不確定性，光寶科機動調度與擴充非中國區產能，因應全球客戶需求，包含台灣、泰國、越南、墨西哥、巴西、印度等地，中長期仍持續聚焦雲端運算帶來的商機，如電源管理系統、伺服器機殼與網通等 IoT 相關應用，及光電元件與 5G 及 AIoT 等方面的創新應用。

光寶科股東會也通過配發每股現金股利 3.2 元，配息率達 79%，若以上周五 (12 日) 收盤價計算，現金殖利率約 6.3%。