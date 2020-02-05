真要進入折疊手機戰局？蘋果又一新專利曝光

隨著折疊式手機的萌芽，不少手機大廠陸續推出折疊款的新機，蘋果 (AAPL-US) 也持續針對折疊式 iPhone 進行研究，而據蘋果最新獲得之專利授權顯示，蘋果已研發出一種具有獨特鉸鏈機制的可折疊式設備，這個鉸鏈機制可以防止折疊螢幕出現皺折或是折損。

美國專利商標局在週二 (4 日) 發布了蘋果一項具有「柔性顯示器和鉸鏈機制的電子設備專利」，可以在保護顯示器螢幕的前提下，使柔性顯示螢幕彎曲制可以使電子設備折疊的程度。

在這項專利中，鉸鏈機制將確保顯示器折疊後的兩個部分充分分離。展開設備時，活動折板也將延伸以覆蓋間隙，然後在折疊設備時縮回。

蘋果新折疊式設備專利 (圖片：macrumors)

從內部來看，鉸鏈可控制顯示器的移動，使螢幕在鉸鏈處彎曲，空隙部分也能提供螢幕擴大彎曲時所需的空間。機架和齒輪裝置則可以保持手機外殼和顯示器與每個折疊元件的距離。展開時，可伸縮的翻蓋可以在內部延伸以支撐空隙位置的顯示螢幕，使螢幕位置保持在正常使用的範圍。

蘋果專利中的鉸鏈機制 (圖片：macrumors)

相較之下，三星的 Galaxy Fold 和華為的 Mate X 等早期可折疊式智慧型手機在顯示螢幕的彎曲部分都有明顯的摺痕，而摩托羅拉的新型可折疊式手機 Razr 採用獨特的鉸鏈設計避免了這一問題，不過市場有評論指出，該設備在打開或關閉時會發出吱吱作響的聲音。

總體來說，可折疊式智慧型手機仍處於起步階段，尚具有很大的創新空間，而在過去的幾年中，蘋果擁有多項可折疊式設備和機制的專利並持續對折疊式設備表現出興趣，不過蘋果目前僅是獲得專利通過，未來是否將發布可折疊式 iPhone 或 iPad 仍不得而知。