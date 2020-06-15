美股期貨午盤跌勢擴大 道瓊電子盤大跌逾900點

隨著亞股紛紛走弱，美國股指期貨在亞洲週一 (15 日) 下午時段跌勢擴大，道瓊期貨電子盤下跌加速擴大至逾 900 點，投資人回到上週四的避險模式。

亞洲主要市場日本、澳洲及香港、陸股，都出現股價在中午後走跌現象，隨著歐洲期貨下挫逾 2%，美股期貨下挫幅度也一路擴大。南韓股市跌幅更突破 3.5%，油價也崩跌，相對地，具避險性質的美元、日圓及美債價格上漲。

(圖表取自彭博)

截至台北時間下午 14:22，道瓊指數下跌點數降至 825 點，但仍有 3.2% 的跌幅，標普 500 指數及那斯達克 100 期貨的跌幅分別為 2.8% 及 2.2%。

HSBC Holdings Plc 外匯策略全球主管 David Bloom 表示，人們對 V 型復甦的信心減弱，現在朝更實際的 U 型或更慢的現實考量。

全球疫情升溫，是今年股市偏弱的重要因素。美國有 20 州的病例增加，東京的感染人數也在週末躍升，而中國北京也傳出新一波感染，主要圍繞新發地農產品批發市場發生。

AXA Investment Managers 核心投資首席投資官 Chris Iggo 表示，目前最大的風險來自全球範圍內的第二波感染，因此是時候將長債加入投資組合了。