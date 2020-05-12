爆料人士：三星將推出平價版折疊式手機

繼南韓科技大廠三星電子推出首款折疊機 Galaxy Fold，以及垂直翻蓋的 Galaxy Z Flip 後，有消息指出，三星即將推出一款，相較先前版本更為平價的新折疊式手機，並且有望於今年內推出。

據爆料達人 Max Weinbach 在推特上的貼文表示，傳言該公司正在開發一款三星「Galaxy Fold e」，價格為 1100 美元。相比之下，三星 Galaxy Z Flip 售價為 1380 美元，而最初的三星 Galaxy Fold 售價為 1980 美元。新款折疊機預期將比先前版本的其他折疊手機更為平價。

傳聞三星將推出平價折疊機 (圖片：techradar)

Max Weinbach 也補充表示，三星顯然正在研發三款新的折疊式手機，其中兩款採用塑膠材質的螢幕，另一款則採用 UTG 玻璃的材質。Galaxy Fold e 預期將使用塑膠材質，而採用 UTG 材質的推測將是 Samsung Galaxy Fold 2。

另一名網友 Mauri QHD 也爆料指出，新款的平價折疊式手機可能將命名為「Galaxy Fold Lite」，而且價格可能還會更便宜一些，售價可能將僅為 900 美元，甚至比三星 Galaxy S20 標準旗艦機還要便宜。另一方面，考量到成本，新機外側可能只留下很小的輔助螢幕，或者直接省去，僅保留內側的主機螢幕。

由此可見，三星似乎正在積極開發更多可折疊式產品，並且可能將推進至更為平價的機型，距離可折疊式手機產品成熟僅幾年之遙，三星便已經開始積極搶進平價市場。