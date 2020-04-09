台呼吸器需求倍增 獨家代理商泰宗受惠全年營收衝新高

新冠肺炎疫情持續延燒，全球呼吸器需求爆發，台灣醫療呼吸器代理商泰宗 (4169-TE) 表示，雖然台灣呼吸器足夠，但隨著疫情持續升溫，醫療單位拉貨強勁，已向上游廠商增加備貨，可望挹注營運動能，法人看好，全年營收可望挑戰新高。

台灣未有呼吸器製造商，台灣醫療體系大多使用飛利浦醫療型呼吸器，其中泰宗為國內唯一代理商，產品涵蓋 BiPAP 系列、侵入式加護型呼吸器等。

泰宗指出，過去呼吸器需求量相對穩定，占整體營收比重約 10%，隨著近期新冠肺炎疫情升溫，呼吸器需求量暴增，呼吸器營收比重可望攀升至 20%、上看 30%。

泰宗說，目前先向飛利浦進貨，再依各醫療單位需求協調出貨，由於全球呼吸器需求量暴增，飛利浦已加快生產、出貨速度，但需求仍遠大於供給，交貨時程仍遞延約 1-2 周，不過與其他產業遞延 1-3 個月相比，衝擊相對小。

泰宗今年前 3 月呼吸器出貨量年增超過 200%，帶動營收首度突破億元，來到 1.07 億元，月增 128.04%、年增 147.07%；第 1 季營收 2.04 億元，季增 28.3%、年增 58.38%。

泰宗業務包括醫材、保健食品，近年開始拓展新藥、檢測產品開發，透過美國新藥開發改良型產品，包括 ctDNA 肝癌檢測平台、多肽新藥 PTX-9908 注射液等，其中 PTX-9908 已進入臨床二期。