臨床開發策略調整 基亞解除溶瘤病毒新藥授權合約

基亞 (3176-TW) 今 (9) 日公告，與日本公司 Oncolys BioPharma 共同開發的溶瘤病毒新藥 OBP-301，去年與江蘇恒瑞製藥簽訂授權合約，由於雙方調整開發策略，因此解除 OBP-301 授權合約。

基亞與 Oncolys 開發溶瘤病毒新藥 OBP-301，研發時間超過 10 年，加上溶瘤病毒治療被視為最夯的癌症療法；2016 年底 Oncolys 以 1.02 億美元，將 OBP-301 授權給江蘇恒瑞製藥，其中包括中國、香港、澳門地區的專屬授權。

基亞表示，由於簽訂合約後至今，江蘇恒瑞僅支付簽約款約 50 萬美元，但未在授權區域執行人體臨床試驗，也未達授權合約約定的任何里程碑，因此，雙方決議後終止授權合約。

基亞指出，Oncolys 將可取回 OBP-301 的研究開發數據、GMP 製造紀錄等，並將針對中國、香港、澳門地區重新展開新的授權案。

另外，OBP-301 去年 4 月則授權給日本中外製藥 (Chugai Pharmaceuticals)，並在今年第 1 季針對食道癌合併治療的二期臨床啟動收案，預計將收案 37 人；OBP-301 也在台灣、韓國執行肝癌第一期臨床試驗、美國則執行胃癌及食道癌合併免疫抑制劑第二期臨床試驗，基亞強調，除中、港、澳將重新尋授權對象外，其他地區臨床則不受影響。