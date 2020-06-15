電腦資訊服務業需求升溫 全年營業額可望年增5%達4000億元

經濟部統計處今 (15) 日發布最新產業經濟統計簡訊，去年電腦及資訊服務業營業額達 3804 億元、年增 9.7%，今年首季續增 7.3%，看好企業對資訊系統服務需求擴增，帶動網站建置、應用程式開發需求，今年營業額可望突破 4000 億元，年增 5.15%，再創歷年新高。

經濟部表示，近年資通訊產業快速發展，近 10 年營業額平均年增 4.8%，其中，電腦程式設計業，受惠電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等需求增加，加上 5G 建設興起，近 10 年平均年增 4.5%，今年首季也因遠距商機，續增 10.1%；資訊服務業則受惠網拍平台等發展，平均年增 5.8%，但今年首季受疫情影響，年減 0.7%。

資通訊產業中，電腦及資訊服務業包括電腦程式設計業、資訊服務業、占比各約 75%、25%。

經濟部統計處指出，從受雇人員觀察，電腦及資訊服務業受僱員工人數逐年成長，2018 年突破 10 萬人，今年首季更成長至 11.4 萬人、年增 8%，其中，電腦程式設計業僱用約 8.6 萬人、年增 7.3%，增幅最大，薪資方面，去年電腦及資訊服務業每人每月經常性薪資為 6.4 萬元、年增 4.1%，今年首季更成長至 6.6 萬元、年增 3.3%。