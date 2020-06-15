疫情衝擊仍在 BRC：5月份英國零售商店客流量大跌81.6%

為遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，英國實行了封鎖措施，許多零售商被迫停運。英國零售協會 (BRC) 表示，5 月份英國零售業的客流量較去年同期減少了 81.6%，顯示出疫情對零售業帶來的衝擊依舊嚴重。

BRC 的數據顯示，與 4 月份的下跌 84.7% 相比，5 月份的數據輕微改善。BRC 認為，主因是部分園藝和居家用品商店重新開業，促使跌幅有所緩和。

英國首相強生 (Boris Johnson) 表示，渴望看到英國經濟從新冠肺炎疫情的打擊中恢復過來，他在日前表示，對於商店的重新開業「非常樂觀」。「我認為人們能夠放心購物，當然同時也應該遵守有關社交隔離的規範，以維持自身安全。」

不過，BRC 執行長 Helen Dickinson 認為，非必需品商店的重新開放，不太可能迅速為承受了三個月巨大壓力的零售商帶來緩解。

Helen Dickinson 說道：「消費者信心低下，以及進入商店的人數受到限制，意味著許多商店在未來一段時間內，將繼續承受較低的客流量和較低的銷售量。」

研究諮詢公司 Retail Economics 執行長 Richard Lim 表示：「受到防疫封鎖措施的影響，整個零售業癱瘓，零售銷售額以驚人的跌幅驟降。服裝零售商遭受的打擊最為嚴重，因為缺乏社交互動，民眾不必去公司上班、結識朋友或是度假，都會減少購買新服飾的需求。」

據英國國家統計局公布的數據顯示，英國 4 月份零售銷售較上個月相比下跌 18.1%，遜於市場預期的下跌 12.5%，跌幅創下歷史新高。此外，英國 4 月份零售銷售較去年同期下跌 22.6%，遜於市場預期的下跌 17.5%。