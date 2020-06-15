北富銀攜手LINE Pay加碼振興三倍券 指定通路回饋率最高達42%

振興三倍券即將上路，為響應振興券政策並加速行動支付的普及，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (15) 日宣布，攜手 LINE Pay 推出多重振興券加碼方案，符合資格的新戶可直接獲得 1000 點 LINE POINTS 回饋，以 LINE Pay 綁定富邦卡消費則享最高 10% 的 LINE POINTS 點數加碼，指定通路回饋率最高甚至達 42%，助攻卡友擴大振興效益並活絡民生經濟。

北富銀表示，邁入後疫情時代，零接觸支付已成重要趨勢，為了鼓勵民眾多體驗嗶支付的方便和安全，特別獨家與 LINE Pay 合作推出三重振興券加碼回饋，首先，新戶於 7/1~7/31 期間成功申辦 J 卡的 LINE POINTS 卡別，即可獲得 1000 點 LINE POINTS 回饋，等於把三倍券直接升級成「四倍券」，回饋率達 33%。

若已持有北富銀其他信用卡的卡友，只要在 8/31 前成功新申辦 J 卡的 LINE POINTS 卡別，也可享有 10%、也就是 300 點的 LINE POINTS 加碼，讓消費刷卡更盡興。

最後，不僅新辦卡友有好康，對於老卡友，北富銀為全體卡友推 7%、也就是 210 點 LINE POINTS 回饋。

北富銀強調，上列振興券加碼都可以與信用卡本身的回饋權益疊加，同時信用卡配合指定通路推出的優惠方案，也都可以累加上去，回饋率最高可達 42%。

例如，配合漢堡王首度開放 LINE Pay 支付，自即日起至 7/18 持富邦卡到漢堡王以 LINE Pay 消費滿 300 元，即可獲得 5% LINE POINTS 回饋 (每 LINE Pay 用戶上限 100 點) 與富邦卡友專屬的 4% 無上限 LINE POINTS 加碼，如果再加上新戶回饋以及 J 卡本身的 1% 權益，則刷滿 3000 元時，卡友將可拿到 1000 點的新戶回饋、220 點的漢堡王活動及 30 點的信用卡權益，合計共 1250 點，回饋率達 42%。即使是以其他富邦卡綁定支付，亦可獲得 460 點回饋，回饋率約 15%，也等於消費打 85 折。

北富銀也提醒民眾，想要使用振興三倍券，記得要在 8/31 前到北富銀完成登錄，為了便利民眾能簡單透過手機進行登錄，北富銀也將在 LINE 官方帳號推出振興券一鍵登錄功能，動動手指就能一秒登錄。