〈新鮮人理財〉數位帳戶新台幣活儲利率1%起跳 累積第一桶金好幫手

銀行存款牌告利率隨著中央銀行降息溜滑梯，標榜小資族理財好幫手的數位帳戶，集合儲蓄、理財與消費三種功能於一身，主打活儲利率優於牌告價，更搭配信用卡促刷優惠與跨行提款、轉帳免手續費優惠，頗適合剛畢業還在累積資產的社會新鮮人。

目前包括台新銀行、華南銀行、第一銀行等都有數位帳戶，而這些數位帳戶除了針對新台幣活儲提供 1% 優存利率外，也同步結合自家信用卡、基金理財等消金商品給予刷卡回饋與手續費優惠，希望能藉此緊抓小資理財商機。

台新銀行 Richart 數位帳戶來說，存戶每個月單筆自動轉入 2 萬元，或是每個月從非台新帳戶單筆轉入 2 萬元至帳戶，存款餘額在 30 萬元內可享 1% 高利。

在理財消費方面，刷 @GoGo 信用卡指定通路刷卡回饋金 3.5%、一般消費也有 1.5% 回饋率，存戶也可以最低 10 元的銅板價投資基金；另外，存戶每個月還可享有 5 次跨行提款轉帳免手續費優惠。

華南銀行的 SnY 帳戶活儲超過新台幣 5 萬元、不超過新台幣 10 萬元，使用銀行 APP 的華銀支付功能並以數位帳戶完成一筆消費扣款或繳稅或繳費或轉帳，次月 1 日起即可享有 6 個月活儲年息 2.0% 優惠。

搭配「i 網購生活卡」並申辦「電子帳單」且前期帳單是由「SnY 帳戶」自動授權扣帳成功者，當期帳單可享 i 網購生活卡原有之網路消費 2.5% 現金回饋並可額外加碼 0.5% 現金回饋，回饋最高可達 3%。

在投資理財部分，活動期間內透過網銀或行動銀行網路銀行並以 SnY 帳戶新申購定期 (不) 定額基金，選擇優惠方案「109 年 SnY 2 折」，該筆交易可享申購手續費 2 折優惠。

另外，如果有外匯投資需求者，也可參考部分銀行的數位帳戶，年底前透過一銀的 iLEO 數位帳戶，以新台幣結購買美元可享匯率優惠 0.035 元，12 月 31 日前每日 iLEO 數位帳戶活存餘額滿 3000 美元，可享活存利率 6 個月定存牌告固定利率。