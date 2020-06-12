未通過OLED測試 韓媒： 傳京東方恐無緣首批iPhone 12面板出貨

據韓媒報導，因未能通過多家供應商的 OLED 面板質量測試，傳出中國面板大廠京東方 (BOE) 可能因此錯過 iPhone 12 的首批面板出貨。

韓媒《Ddaily》報導指出，京東方並未達到蘋果 (AAPL-US) 和三星 (Samsung) 的面板質量測試標準，該報導稱，京東方仍將向兩家公司交付新一批面板再行測試。

上述報導並未指出這批未達標準的面板僅為初步測試，還是正式用於 iPhone 12 的生產組件。

此前報導有指出，預計蘋果將自京東方購買 4500 萬個面板，目前也還不清楚這項採購計畫是否會受到疫情和測試失敗的干擾，或是對 iPhone 12 發布及量產產生什麼實質影響。

京東方長期為蘋果供應 iPad 和 MacBook 產品線的 LCD 面板，不過為了降低對三星面板的高度依賴，蘋果去年起針對京東方的 OLED 面板進行測試，顯示器權威研調機構 DSCC 先前報告也表示，蘋果 6.1 吋的 iPhone 12 Max 將採用京東方和 LG Display 的 OLED 面板。

有消息傳出，蘋果將在本月完成 iPhone 12 系列機型的第二階段工程驗證測試 (EVT)，並於 7 月投產，目前預計蘋果將於今年秋天發表 4 款 iPhone 12 機型，不過受到疫情影響，恐怕無法如期出貨。