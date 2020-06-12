〈陸股盤後〉無懼美股重挫 創業板上漲攻克2200點

受到美股重挫逾 5% 的影響，週五 (12 日) A 股三大指數全面開低，不過在低接買盤的激勵下，創業板指率先翻紅，市場人氣回溫，三大指數成功守穩月線支撐。

中國國務院表示要改革創業板並試辦註冊制，中國證監會必須在 6 月底前推出相關政策，並在今年內落實，而這利多是帶動創業板指上漲的因素之一。不過今日 A 股成交量能略為萎縮，達人民幣 6992 億元，較前一個交易日下滑 3%。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤下跌 0.04%，收報 2919.74 點；深證成指上漲 0.07%，收報 11251.71 點；創業板指上漲 0.51%，收報 2206.76 點。



北向資金進出方面，週五 (12 日) 北向資金共賣超人民幣 8.94 億元，其中，滬股通賣超人民幣 7.31 億元，深股通賣超人民幣 1.63 億元，結束連 14 個交易日買超。

本週北上累積買超人民幣 49.16 億元，深股通買超人民幣 47.38 億元，滬股通買超人民幣 1.78 億元，已連續第 12 周買超。

產業消息

美國原油庫存來到史上高點，油價急跌，拖累能源類股走勢，中石油下滑 0.5%、但中石化逆勢上漲 0.3%。

中國國務院發布通知要求所有因熱燒而就診的病患，必須掃描「健康碼」及進行核酸檢測。核酸檢測概念應聲大漲，明德生物大漲 6.1%、邁克生物大漲 5.9%、達安基因上漲 2.9%、萬孚生物上漲 1.7%。

富時羅素基於陸股通進行調整，將剔除 50 檔 A 股股票，下周一（15 日）生效，被剔除的個股中，南山控股大跌 3.1%、海瀾之家下跌 2.3%、江蘇國信下滑 1.4%。

恆指公司在週五 (12 日) 盤後表示，網易 (9999-HK) 將納入恆生綜合指數和恆生互聯網科技業指數；網易週五於港股收盤下挫 1.15%，收在每股 128.5 港元。

法人觀點

分析師表示近期以美股不斷上揚，那斯達克更衝破萬點，這反應美股短線風險已高，獲利了結賣壓較重。雖然 A 股今日走勢逆勢上漲，但若美股出現趨勢性的下滑，A 股也難獨善其身，而美股短線走勢的不確定性將打亂 A 股上漲的節奏，投資人需留意風險。

中國興業證券指出，整體來看 2020 年下半年 A 股將處於震盪打底階段。在中國內需回溫，而外在需求仍不明的情況下，資金走向將以具業績題材的族群為主。

上海證券認為，美股波動率擴大，再加上可能再爆發疫情的風險，將對下半年 A 股市場風險偏好形成壓抑。但整體而言，在資金的推波助瀾之下投資風險偏好上升的格局暫時不變。