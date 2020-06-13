傳AT&T剝離華納電玩單位 可望收益40億美元

知情人士透露，AT＆T (T-US) 正討論出售其華納兄弟互動娛樂 (Warner Bros. Interactive Entertainment) 遊戲部門的交易，交易價格約莫 40 億美元，有意收購的買家包括 Take-Two 互動軟體 (TTWO-US)、藝電 (EA-US)、動視暴雪 (ATVI-US)，但目前沒有任何保證或進行中的交易。

華納兄弟互動娛樂旗下的電玩遊戲都是華納持有的智慧財產權 (IP)，包括「哈利波特」、「權力遊戲」、「樂高電影」等遊戲片，以及「塗鴉冒險家」、「真人快打」等系列。知情人士透露，交易可能涉及商業授權許可協議，AT&T 可繼續透過其 IP 收取營收。

AT&T 和 Take-Two 的發言人均拒絕回應置評請求，而藝電和動視暴雪的發言人則沒有立即回應置評請求。

華納媒體前執行長 John Stankey 將於 7 月 1 日接替 Randall Stephenson ，成為 AT＆T 新執行長。

激進的對沖基金 Elliott Management 去年注資 32 億美元入股後，要求剝離資產並改變管理階層。Elliott 要求 AT&T 出售非核心資產，包括 DirecTV，但 Stankey 迄今尚不贊成推動該交易。Stankeyy 今年 3 月曾表示，AT&T 聚焦「將投資組合合理化的眾多工作上」。

AT＆T 在 2018 年以 1090 億美元的價格完成收購時代華納的交易，約有 2000 億美元債務，Hulu 前執行長 Jason Kilar 於 5 月 1 日接任成為華納媒體執行長。