谷歌起訴Sonos專利侵權 雙方糾紛進一步升級

外電報導，美國科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 在週四 (11 日) 向智慧音箱製造商 Sonos(SONO-US) 提起訴訟指控專利侵權，也使得雙方在無線家用智慧音箱領域中的鬥爭進一步上升。

這兩家公司曾經共同合作，在 Sonos 的智慧音相中整合 Google 的部分功能，不過兩方卻在今年 1 月爆發衝突，當時 Sonos 起訴谷歌侵犯了該公司的專利。Sonos 如今正面臨來自諸如谷歌和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭日益激烈的競爭，這些科技巨頭正在積極向家用智慧型設備領域擴展。

谷歌在向舊金山聯邦法院提起的投訴中表示：「Sonos 在訴訟中對兩家公司的共同工作和 Google 的技術做出了虛假聲明。谷歌很少起訴其他公司侵犯專利，但現在必須維護並捍衛自家的智慧財產權。」

在訴訟當中，谷歌指控 Sonos 使用了 Google 搜尋、軟體、網路、音效處理以及串流媒體等專利技術，但卻拒絕支付相關的專利費用。

最初，Sonos 在一月份時對谷歌提起侵犯專利權的控告，表示谷歌使用了 Sonos 所開發的技術，該技術能使智慧音箱在不同房間內無線播放音樂。

Sonos 表示：「谷歌是我們合作多年的重要合作夥伴，包括在去年將 Google Assistant 引入 Sonos 的平台。不過，谷歌在開發智慧音箱時，有意地複製了我們的專利技術。」此外，該公司也表示：「儘管在過去幾年中我們持續努力溝通，但谷歌仍然不願意與我們合作開發互惠互利的解決方案。為了保護我們的專利、客戶和 Sonos 的創新精神，我們別無選擇，只能提起訴訟。」

谷歌則否認侵犯了 Sonos 的任何專利，並聲稱那些專利是無效的。谷歌發言人 Jose Castaneda 表示：「在尋求解決糾紛的同時，我們將繼續確保共同客戶在使用我們的產品方面擁有最佳體驗。」