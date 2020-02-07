萬箭齊發！Sonos再向USITC控訴谷歌智慧音箱多項侵權

谷歌 (GOOGL-US) 又面臨美國政府機構的另一項調查。

智慧音箱製造商 Sonos 日前控告 Google Home 的無線播放功能盜用專利，美國國際貿易委員會 (USITC) 週四披露對谷歌及其母公司 Alphabet 進行調查。

根據新聞稿，此調查將涵蓋「某些音頻播放器和控制器、零組件和內含同樣組成的產品。Sonos 向 USITC 控訴谷歌違反 1930 年《關稅法》第 337 條，其其進口到美國並出售的音頻產品和控制器侵犯了 Sonos 專利，Sonos 要求 USITC 發出有限的排除令，並停止販售谷歌侵權產品。

谷歌聲明駁斥，「谷歌對我們合作的過往做出了誤導性陳述，我們的技術和設備都是獨立設計，我們堅決否認媽的說法，且我們將捍衛自身。」

USITC 必須在 45 天內提供完成調查的目標。USITC 行政法法官將舉行舉證聽證會，以初步確定是否存在違規行為，並將由委員會進行審查。

再加上此調查，谷歌面臨越來越多聯邦級的調查。除此尚有一大批州檢察總長、司法部和眾議院反壟斷小組也在調查谷歌的競爭做法。

此樁調查也顯示，忍了谷歌 5 年的昔日戰友 Sonos 現已戮力採取各種法律途徑，指控谷歌涉及專利侵權。

上個月 Sonos 以谷歌侵犯自家 2 項音頻產品的專利而提告。2 週後 Sonos 執行長在眾議院反壟斷小組委員會 (HAS) 面前發表證詞，主席為羅德島民主黨人 David Cicilline。